Kılıçdaroğlu: Bu ülke değişim istiyor

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu. Milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Ufuk Aktaş ile kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye, iyi ve güzel olacak. Emin olun. Bütün Türkiye'de huzur olacak. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Siyaset asla sert dil kullanmayacak. Sözüm söz, ayrımcılık yapmayacağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy verdi, vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden ötürü, inançlarından ötürü, yaşam tarzlarından ötürü kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan insandır, başımın üstünde yeri vardır" diye konuştu.



‘O FABRİKALARIN TAMAMINI YENİDEN YAPACAĞIZ’



Anadolu'nun her köşesinde fabrikaların olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Anadolu'da insanlar çalışacak. Söz veriyorum, Erzincan'ı Trabzon Limanı'na demir ağlarla ulaştıracağım. Burada bir ara Sümerbank'ın iplik, dokuma fabrikası vardı. O Sümerbank'ın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Binlerce insan çalışır, evlerine huzur içinde ekmek götürürdü. Niye kapatıldı fabrika, hiç kendinize sordunuz mu Erzincan? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız, endişe etmeyin. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6 bin Erzincanlı çalışıyordu, evine ekmek götürüyordu. Alın terinin karşılığını alıyordu. Helal ekmek yiyordu. Neden şeker fabrikası özelleştirildi. Şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur vatanseverlik, milliyetçilik? Milliyetçilik kendi ülkesine hizmet etmek demektir" dedi.

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