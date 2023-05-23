Kılıçdaroğlu: Bu bir referandum

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından, “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notuyla yaptığı paylaşımında, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak? Unutma o oyu benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.



ADALET PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ



Kılıçdaroğlu, ikinci turda kendisine destek verme kararı alan ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi’ni (AP) ve Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaretinde de, taraftarlarının “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları eşliğinde sandık davetini yineleyerek şöyle dedi: “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye ya aydınlığa ya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrışan bir Türkiye, bir birini kucaklayıp birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye, hepimizin temel hedefi bu.



ÜLKÜCÜLERLE BULUŞACAK



Bu bir seçim olmanın ötesinde referanduma dönüşmüş durumda. O sistemin Türkiye’ye büyük felaketler getirdiğini hepimiz görüyoruz. Artık bu yapının, bu sistemin değişmesi lazım. Bunun için 28’inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye’nin kaderini değiştirelim. Evlatlarımız, torunlarımız için güzel bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim.”



Son dönem milliyetçi söylemleriyle öne çıkan Kılıçdaroğlu, yarın ülkücü kesimin temsilcileriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu bugün de deprem bölgesi Hatay’a gidecek.





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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü, Adalet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürerken, Kılıçdaroğlu ve Öz çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi’nden ayrılırken kendisine destek tezahüratı yapan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ’IN SÜRPRİZ BULUŞMASI

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 18.00’da gazetecileri atlatarak, 6’lı Masa’nın ilk toplantısını yaptığı Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapılmazken Özdağ, Twitter’dan kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele, 13 milyon sığınmacının geri dönme şartları içeren mutabakat metnini, Kılıçdaroğlu’na sunduğunu belirterek “Kendisi yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı’nın umarım olumlu cevabını iletecek” dedi. (Turan YILMAZ / ANKARA)