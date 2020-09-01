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Gündem
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz

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Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine; biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz, biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun; kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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