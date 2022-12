Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı

Haberin Devamı

Antalya'da 2 gündür çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün, selin vurduğu Kumluca ve Finike'deki incelemeleri sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı, ardından da basına kapalı toplantıda, Antalya Yörük Türkmen Buluşması'na katıldı. Burada Yörüklerle buluşan, ve geleneksel atkı, yağlık ve şapka takılan Kılıçdaroğlu'na, Atatürk'ün efe kıyafetli portresi hediye edildi. CHP Lideri, daha sonra aynı otelde yine basına kapalı toplantıda Antalya iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün ise Burdur'un Yeşilova ilçesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Nuri Özbek, grup başkan vekiliyken Fethiye'de bir seçime gelen Kılıçdaroğlu'nun, sonra da Yeşilova'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Yeşilova'ya uğradınız kısa bir süre sonra Genel Başkan oldunuz. Şimdi tam seçim arifesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde. İnanıyorum ki, toplulukta olan bütün halkımız da inanıyor, sizi Çankaya Köşkü'nde görmek istiyoruz. İlçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sizi şimdiden kutluyorum yeni görevinizde, halkımız dört gözle sizi bekliyor" dedi.

Haberin Devamı

'5'Lİ ÇETELER, UYUŞTURUCU BARONLARI HESABINI SORACAĞIM'

İlçe meydanında traktör römorku üzerinden halka seslenen Kemal Kılıçdaroğu, şöyle dedi:

"Çok güzel, çalışkan, her türlü haksızlığa göğüs geren, mücadele eden bir belediye başkanınız var. Hepinizin huzurunda belediye başkanınızı yürekten kutluyorum. CHP'li olmak kolay değildir, CHP'li olmak için mücadele etmek lazım. Halkın hakkını, hukukunu korumak lazım. Belediye başkanımızı niye kutladım? Yeraltı dünyası, mafyayla mücadele etti, hayatı tehlikeye girdi. Gecenin 4'ünde bizim haberimiz oldu ve her zaman her ortamda kendisini destekledik. Hayatını niye ortaya koydu? Yeşilovalılar için ortaya koydu. Sizin hakkınızı savunmak için ortaya koydu. O nedenle CHP'li olmak kolay değildir. Nasıl belediye başkanımız bu mücadeleyi yapıyorsa Allah nasip ederse aynı mücadeleyi Türkiye genelinde de yapacağız. O 5'li çetelerden de sizlerin hesabınızı soracağım, 5'li çetelerden, uyuşturucu baronlarından sizin hesabınızı soracağım. Türkiye'de kucaklaşmayı getireceğiz, Allah nasip ederse."

Haberin Devamı

'LANET OLSUN ÖYLE KOLTUĞA'

Artık kavga etmekten bıkıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımız işsiz, onların sorunlarıyla uğraşalım. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, onların sorunlarıyla uğraşalım. Tarlalarımız, bereketli topraklarımız var, çiftçinin alın terinin değerinin verilmesi lazım, bunlarla uğraşalım. Kısır tartışmalardan çekinelim. Artık o tartışmalar bitsin. Türkiye helalleşmeli dedim, helalleşelim, kucaklaşalım, beraber olalım. Kavga bize ne zaman bir fayda sağladı? Hiçbir fayda sağlamadı. Dün konuşmuş yine Beyefendi, 'Efendim bunlar iktidara gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar.' Yav akıl var mantık var, bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder? Bir insan nasıl bu kadar koltuğa düşkün olur ya? Koltuk insana bir şey vermez, koltuğa değeri o koltuğa oturan adam verir kardeşim. Koltuk ayrıdır ya, lanet olsun öyle koltuğa. Evet gerçekten de ifade ediyorum, lanet olsun öyle bir koltuğa, yani kin, öfke olmaz insanın yüreğinde. Kinle, öfkeyle devlet yönetilmez, devlet adaletle yönetilir" diye konuştu.

Haberin Devamı

'İNADINA KUCAKLAŞACAĞIZ'

Belediye başkanlarına yönetim için bahsettiği 7 ilkeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"7 ilkeden birisi de şudur; iktidar olduğunuzda, beldeyi yönettiğinizde vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız, size oy versin, vermesin herkesi kucaklayacaksınız dedim. O çerçevede hareket edin dedim. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayın. Oradaki insanların hakkını, hukukunu koruyun, oralarda kreşler açın, anne güven içinde gelsin, evladını kreşe bırakabilsin dedim. Bütün bunların hepsini bu ülke, vatan, çocuklarımız, evlatlarımız için yapıyoruz. Her anne çocuğunun üzerine titrer, her anne için çocuğu son derece değerlidir. Bunu yapın dedim ısrarla. Hiçbir ayrım yapmayın. Onlar ayrımcılık yapıyor, biz yapmayacağız, onlar bölmek istiyor biz bölünmeyeceğiz. Onlar kucaklaşmak istemiyoruz diyor, inadına kucaklaşacağız, inadına helalleşeceğiz, inadına bu ülkeye güzelliği getireceğiz. Bunu yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim" dedi.

Haberin Devamı

'MARATONU KOŞUYORUZ'

Konuşma sırasında gençlerin 'İktidar iktidar' sloganı atması üzerine Kılıçdaroğlu, "Gençler hiç meraklanmayın az kaldı, bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı, önümüzde 5-6 ay kaldı. Onun sonunda görecekseniz iktidarı da yakalayacağız. Bu ülkede barışı getireceğiz. Bu ülkede çiftçi, çalışan, sanayici kazanacak. Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek. Yeraltı dünyası, mafya ve uyuşturucu baronları hariç. Onları defterden sileceğiz ama onun dışında herkes, esnafın da kazanacağı bir Türkiye getireceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz. Önümüzdeki en büyük engeller bunlar. Bunlarda büyük paralar var. Adam satın alırlar, gazeteler satın alırlar, televizyonları satın alırlar ama size söz verdim, bir milim dahi geri adım atmayacağım. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. En büyük umudum sizsiniz, size güveniyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'PARADA PULDA GÖZÜMÜZ YOK'

Annelere 'Asla üzülmeyin, evinize bereketi getireceğim' diye seslenen CHP Genel Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç endişe etmeyin. Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin, sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Herkes kırsalda çalıştığında primim yatıyor mu diye bakılamayacak. Yeri, zamanı gelince emekli olacak. Aile destekleri sigortası getireceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu ülkede her eve huzuru, bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bizim makamlarda gözümüz yok, para pulda gözümüz yok. Tek şey arzuluyoruz, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Caddelerinde sokaklarında huzur içinde gezebilsin. Huzur içinde alışverişini yapabilsin. Bunu yapacağız."