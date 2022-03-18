Kılıçdaroğlu ‘Bergen’i izledi

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Önceki akşam CHP Kadın Kolları’nın ev sahipliğindeki programa, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve kadın örgütü yöneticileri de katıldı. CHP’lilerin bir alışveriş merkezindeki sinemada iki ayrı salonda izlediği film sırasında Kılıçdaroğlu ve eşine patlamış mısır ikram edildi. Nazlıaka da gazetecilere şunları söyledi:

CEZA DEĞİL ÖDÜL

“Bergen‘in yaşadıkları ne ilk ne de son oldu, katili sadece 7 ay cezaevinde kaldı. Bu bir ceza değil ödüldür. Bergen’in kurtulamadığı şiddet sarmalını birçok kız kardeşimiz yaşıyor. Mağdur kadınlar, yargıya başvurduğunda adalet sağlanmıyor. Karakolda barıştırılıp eve geri gönderiliyorlar. Uzaklaştırma kararına uymayan erkeklerin sırtı sıvazlanıyor. Katiller iyi hal indirimleri ile ödüllendirilmeye devam ediyor. Genel Başkanımızın da söz verdiği gibi iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız.”