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Kılıçdaroğlu ‘Bergen’i izledi

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Selvi Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu ‘Bergen’i izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ‘Bergen’ filmini izledi. Kılıçdaroğlu, “Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nin de ne kadar değerli bir sözleşme olduğunu bize gösteriyor” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu da “Hem acı hem umut var. Sonunda kadının yine pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor” diye konuştu.

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Önceki akşam CHP Kadın Kolları’nın ev sahipliğindeki programa, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve kadın örgütü yöneticileri de katıldı. CHP’lilerin bir alışveriş merkezindeki sinemada iki ayrı salonda izlediği film sırasında Kılıçdaroğlu ve eşine patlamış mısır ikram edildi. Nazlıaka da gazetecilere şunları söyledi:

CEZA DEĞİL ÖDÜL

“Bergen‘in yaşadıkları ne ilk ne de son oldu, katili sadece 7 ay cezaevinde kaldı. Bu bir ceza değil ödüldür. Bergen’in kurtulamadığı şiddet sarmalını birçok kız kardeşimiz yaşıyor. Mağdur kadınlar, yargıya başvurduğunda adalet sağlanmıyor. Karakolda barıştırılıp eve geri gönderiliyorlar. Uzaklaştırma kararına uymayan erkeklerin sırtı sıvazlanıyor. Katiller iyi hal indirimleri ile ödüllendirilmeye devam ediyor. Genel Başkanımızın da söz verdiği gibi iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız.”

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Selvi Kılıçdaroğlu

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