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Kılıçdaroğlu: Benim gündemim halkın gündemi

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#Kılıçdaroğlu#Yeni Parti#CHP
Kılıçdaroğlu: Benim gündemim halkın gündemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından Ankara’da bulunan kurmaylarıyla Genel Merkez’de toplanıp durum değerlendirmesi yaptı.

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Toplantıda, o sırada Ankara’da bulunan 9 MYK üyesinin bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verildiği saatlerde ise sosyal medya hesabından “Benim gündemim halkın gündemi” başlığıyla “Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur” mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, önceki günkü tarım işçileri ziyaretinin görüntülerine de yer verdi.

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#Kılıçdaroğlu#Yeni Parti#CHP

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