×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Ben ikna edeceğim

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Siyaset
Kılıçdaroğlu: Ben ikna edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

Partisinin il başkanları toplantısında “CHP’yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin. İkna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim” mesajını verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında “Derdimiz kısır tartışmalar değil, ülkenin sorunlarını çözmek” mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, “CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin” diyerek özetle şunları söyledi:

AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN

“Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa, bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Biz, beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Tek düşüncemiz, vatandaşın varlıklı olmasıdır.  amacımız budur.

Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.”

Haberin Devamı

Kurultay öncesi tüzüğü değiştirip önseçimi zorunlu hale getireceklerini de belirten Kılıçdaroğlu “CHP’yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. Bunu yaptığımızda güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. İkna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım, tamamını ikna edeceğim” dedi.

Ardından CHP İl Başkanları adına yapılan yazılı açıklamada “Kadrolar değişir, CHP’nin mücadelesi sürer” denildi.

                                                             

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Siyaset

BAKMADAN GEÇME!