Kılıçdaroğlu: Ben ikna edeceğim

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında “Derdimiz kısır tartışmalar değil, ülkenin sorunlarını çözmek” mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, “CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin” diyerek özetle şunları söyledi:

AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN

“Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa, bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Biz, beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Tek düşüncemiz, vatandaşın varlıklı olmasıdır. amacımız budur.

Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. CHP’den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.”

Haberin Devamı

Kurultay öncesi tüzüğü değiştirip önseçimi zorunlu hale getireceklerini de belirten Kılıçdaroğlu “CHP’yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. Bunu yaptığımızda güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. İkna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım, tamamını ikna edeceğim” dedi.

Ardından CHP İl Başkanları adına yapılan yazılı açıklamada “Kadrolar değişir, CHP’nin mücadelesi sürer” denildi.