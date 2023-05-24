Kılıçdaroğlu: Bedava konutların kredisi hazır

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Kılıçdaroğlu, “Göçmenler ülkeyi ele geçirmeden karar ver” pankartının asıldığı deprem çadırından şu mesajları verdi:

KREDİLERİ HAZIR

“Evleri, işyerleri, ahırı yıkılan herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız, 5 kuruş almadan da teslim edeceğiz. Bu konuda bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. 5 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli çok düşük faizle uluslararası krediler de bulunmuş, sözleşmeler yapılmış vaziyette. Hiç kimse endişe etmesin, söz verdim mi mutlaka ama mutlaka yapacağım, nokta.

DEPREM BÖLGESİ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Deprem bölgesinin yeni bir üretim üssü olması için de ayrıca çaba harcayacağız. Çünkü 1 milyona yakın konut yapılacak, 5 kapı yapılsa 5 milyon kapı, 5 musluk olsa 5 milyon musluk üretilecek demektir. Bunların tamamını burada yapacağız, fabrikalar bu bölgede kurulacak, her şey burada üretilecek, malzemeler buralardan alınacak ve bölge kazanacak. Bölgede istihdam yaratacağız. Yaralar sarıldıktan sonra da bölge aynı zamanda Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük üretim merkezlerinden birisine dönüşecek.

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IRKÇILIK YAPMADAN GÖNDERECEĞİZ

Sığınmacılar konusunda şikâyetler var, sanmayın sadece Hatay’da var, 81 ilin tamamında aynı şikâyetler var. İktidar sahipleri diyorlar ki, ‘Biz sığınmacıları göndermeyeceğiz’. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Elini vicdanına koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayacak projemiz hazır. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz.

Suriye ile barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerim isterlerse hafta sonu Türkiye’ye gelebilirler, düğünlerini yapabilirler, eğlenebilirler ama kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını isteriz.

TERÖRÜ DESTEKLEYENİN ALLAH BELASINI VERSİN

Öteden beri, siyasete girdiğimden beri terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Terör nereden nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım.

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MONTAJ YANITI: SİYASET KUMPAS DEĞİLDİR

Elbette sert sözler söyleyebilir, birbirimizi eleştirebiliriz buna saygı duyarım ama siyaset; rakibine iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, sahtekarlardan korusun. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar ve dün televizyona çıkan kişi ‘evet montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlara anlattıklarını’ ifade etti. Haksızlık, iftira karşısında Allah’a sığınıyorum.”

‘EKONOMİ İÇİN KARAR VER’

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da “Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız?” notuyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 lirayı çıkacak. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.