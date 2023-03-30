Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz

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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, 'Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez' notunu düşerek bir video yayınladı.

'KADINLARIN SIRTINDA ZATEN DEVASA BİR YÜK VAR'

Videoda kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "İyi akşamlar sevgili halkım. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor, seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar; başı örtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi… inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı, temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulmuş olması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, ev işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi, bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidi ile karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik" dedi.

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'SİZLERİ BİR ÇIRPIDA ÜÇ BEŞ OY İÇİN YARI YOLDA BIRAKTILAR'

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin kadın haklarına yönelik söylemlerini eleştirerek, "Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara 'Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim; Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup, sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzlerine bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler" ifadelerinde bulundu.

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KILIÇDAROĞLU, İLK 6 AYDA KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı olması halinde ilk 6 ayda kadın haklarına yönelik yapılacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk altı ay için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim. Bay Kemal; Bir, Aile Destekleri Sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki, kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor. Üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dâhil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört, kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş, halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Altı, boşanan kadınlar için Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi, doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz, yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz, kadına şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On, kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. Bay Kemal aslında baharların en güzelini vadediyor. 'Kadınlar için de bahar gelecek' diyor. Çünkü Bay Kemal kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor. İyi akşamlar" dedi.