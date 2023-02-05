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Kılıçdaroğlu Bakırköy'de partisinin üye katılım törenine katıldı

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#İSTANBUL#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu Bakırköyde partisinin üye katılım törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 17:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bakırköy'de bir otelde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktadayız ki her evde huzursuzluk var. Hayatımızın her alanında acaba yarın ne olacak diye düşünen insanlarımız var. Türkiye bunu hak etmiyor ve Türkiye'nin bu açmazdan çıkması lazım. Beraber yaşamamız lazım, birlikte yaşamamız lazım, kavga etmememiz lazım. Farklı düşünceleri saygıyla karşılamak lazım. Kavga etmenin ne yararı var. Bu çağrıyı yaptım, bize katılın. Beraber olalım, birlikte olalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne, babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz" dedi. Herkesin inancına saygı göstermek zorunda olduklarının altını çizen ve Cumhuriyet Halk Partili olmanın niteliklerinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Bize katılın, kucaklaşalım dedim. Arkadaşlarım katıldılar; Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Sade yakınlarınız için değil, sizi sevmeyenler için de yeri geldiğinde onun için de adalet isteyeceksiniz" dedi.

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Siyasetçinin halkına hesap veren konumda olduğunu da belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi hesap vermiyorsa bilin ki başka bir şeyler yapıyor. Siyasetçi niye hesap vermesin. Görevi ne, ben şunu şunu yapacağım diyecek, vatandaş da oy verecek. Yapmadıysa vatandaş hesabını soracak. Siyasetçi de onun hesabını verecek. Yeni bir siyaset kültürünü başlatmak zorundayız. Bakın o kadar ayrıştık, o kadar kamplaştık ki neredeyse birbirimize düşman olduk. Niye düşman oluyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı suyu içiyoruz. Neden kavga ettik, neden bu kadar kamplaşma oldu buradan kesinlikle çıkmamız lazım" dedi.

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#İSTANBUL#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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