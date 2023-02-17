Kılıçdaroğlu Ateş’in ailesini ziyaret etti

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Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ateş’in ailesini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş’in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız” dedi.