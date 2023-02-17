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Kılıçdaroğlu Ateş’in ailesini ziyaret etti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara#Sinan Ateş
Kılıçdaroğlu Ateş’in ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret etti.

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Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ateş’in ailesini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş’in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız” dedi.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara#Sinan Ateş

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