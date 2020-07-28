CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daoÄŸlu, partisinin hafta sonu gerÃ§ekleÅŸen 37'nci OlaÄŸan KurultayÄ±'nda yeniden genel baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Meclis'in bu hafta tatile gireceÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu dÃ¶nemin son grup toplantÄ±sÄ±nÄ± da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kurultayda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±Â 13 maddelik ikinci yÃ¼zyÄ±la Ã§aÄŸrÄ± beyannamesine vurgu yaparak, "BugÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸumuz TBMM'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ±Â tamamladÄ±k. 29 Ekim 2023'te ise cumhuriyetin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± olacak. Yeni yÃ¼zyÄ±la girerken neler yapmalÄ±yÄ±z, neleri deÄŸiÅŸtirmeliyiz? Ã–nerilerimiz, toplumun Ã§oÄŸunluÄŸunun sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeliydi. Neydi sorunlarÄ±mÄ±z? Ä°ÅŸsizlik vardÄ±, kayÄ±rmacÄ±lÄ±k, yolsuzlukla mÃ¼cadele vardÄ±. BunlarÄ± kimlerle yapacaÄŸÄ±z? 'BunlarÄ± dostlarÄ±mÄ±zla yapacaÄŸÄ±z'Â dedik. 'DostlarÄ±mÄ±zla' deyince havuz medyasÄ±nda bir titreme meydana geldi. Kim olacak dostlarÄ±mÄ±z? KoyduÄŸumuz 13 maddeye 'evet'Â diyen herkes bizim dostumuzdur" ifadelerini kullandÄ±.

'YETER KÄ° SANDIK KOYSUNLAR'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirirken, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. TÃ¼rkiye'de iÅŸlerin her anlamda kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸine vurgu yaparak, "Kimse umutsuzluÄŸa kapÄ±lmasÄ±n. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§ parlak bir sÃ¼reÃ§ olacak. Yeter ki sandÄ±ÄŸÄ± koysunlar. Koyarlar mÄ±? Bilmiyorum. Bir kiÅŸi karar verecek olan. Cesareti varsa sandÄ±ÄŸÄ± koyar ve herkes boyunun Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ alÄ±r. BugÃ¼n pek Ã§ok evde tencereler ne yazÄ±k ki yeteri kadar kaynamÄ±yor. Ciddi sorunlar var. Ancak bunlar geÃ§ici; Ã§Ã¼nkÃ¼ biz bu sorunlarÄ± nasÄ±l ve kimlerle Ã§Ã¶zeceÄŸimizi topluma umut vererek anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve anlattÄ±k" dedi.

'ATATÃœRK OLMASAYDI, EZAN OKUNMAZDI'

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ayasofya Camii'nde cuma namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±ran Diyanet Ä°ÅŸlerdi BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±nÂ "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yÄ± cami olmasÄ± iÃ§in vakfetti. Bizim inancÄ±mÄ±zda vakÄ±f malÄ± dokunulmazdÄ±r, dokunanÄ± yakar. Vakfedenin ÅŸartÄ±nÄ± Ã§iÄŸneyen lanete uÄŸrar" sÃ¶zleriyle ilgili, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°stanbul iÅŸgal edildiÄŸinde Ä°ngiliz Muhipler Cemiyeti kuruluyor. Bir sÃ¼rÃ¼ yandaÅŸlar geliyor oraya, dÃ¶nemin sarayÄ± her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi veriyor. Mustafa Kemal iÃ§in idam fermanÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. 'Neden TÃ¼rkiye'yi kurtarÄ±yorsun, bak ne gÃ¼zel keyfimiz yerinde' diye. Sevr anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±lar. RÄ±fat BÃ¶rekÃ§i de dÃ¶nemin Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'ydÄ±. O da ÅŸeyhÃ¼lislamÄ±n tam aksine fetva verdi. Tarihi bilmeden belli koltuklara oturursanÄ±z kendi tarihinizi reddedip, yabancÄ±larÄ±n size dayattÄ±ÄŸÄ± tarihi Ã¶ÄŸrenirseniz siz o koltuÄŸa layÄ±k deÄŸilsiniz. Ã‡Ä±kacaksÄ±nÄ±z Ã¶yle bir konuÅŸma yapacaksÄ±nÄ±z,Â haddinizi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilecek ve geri almak iÃ§in Ã§aba harcayacaksÄ±nÄ±z. Bu, o koltuÄŸun hakkÄ±nÄ± veremiyorsun demektir. Sen erdemli, dÃ¼rÃ¼st deÄŸilsin. O kiÅŸi bilmeli; Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve arkadaÅŸlarÄ± olmasaydÄ± bugÃ¼n o camilerin hiÃ§birinde 5 vakit ezan okunmazdÄ±. Bunu biliyor musun sen?Â 'Lanet' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼, sevgi, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ varken kullanÄ±lÄ±r mÄ±? 'Ã–lenler arkasÄ±ndan dua okunur'. EÂ okusaydÄ±n o zaman. AÄŸzÄ±nÄ± kapatan mÄ± vardÄ±? Bunlar tarihin de gerÃ§eÄŸin de ne olduÄŸunu bilmiyorlar. O koltuÄŸun kendisine paye vereceÄŸini sanÄ±yorlar. O koltuÄŸu sadece ve sadece kirletiyorsunuz."