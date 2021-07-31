Kılıçdaroğlu: Aradım ulaşamadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının CHP’li belediyeler tarafından kiralanması için harekete geçtiğini ancak kayyuma ulaşamadığını söyledi. İstanbul programını iptal ederek yangın bölgesi Manavgat’a giden Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

UÇAKLAR YATIYOR

“Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Aradım kayyumu, ulaşamadım.”

‘EĞER SABOTAJSA ÇOK DAHA VAHİM’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat Afet Yönetim Merkezi’ni de ziyaret etti ve yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu basına yaptığı açıklamalarda ise özetle şunları söyledi: “Niye önlemi zamanında almıyorsunuz? Her yaz yangın oluyor. Pek çok ülkede oluyor. THK’nın 2002’de yangınları söndürmek üzere 19 uçağı ve pilotu vardı. Bu uçakların 4’er tanesi İstanbul, İzmir, Edremit ve Çanakkale’de sürekli bekliyordu. 2002’de bunlar varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Sabotaj ihtimali konusunda İçişleri Bakanı ve AK Parti’nin Sayın Genel Başkanı açıklama yaptı. Elde hiçbir somut veri yok. Dolayısıyla eğer sabotajsa olay, çok daha vahim. Adamlar gelecek, Türkiye’nin her tarafında yangın çıkaracak ve siz bir kolaycılığa sapacaksınız; ‘Efendim onlar çıkardı yangını.’ Peki sen devleti yönetmiyor musun kardeşim? Umarım böyle bir şey yoktur.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara