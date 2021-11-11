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Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti

#Kılıçdaroğlu#Antalya#CHP
Kılıçdaroğlu, Antalyada hal esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

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Hale gelen sebzeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ve çiftçilerle boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

Bir esnafın "Alem buysa başkan sensin." sözleriyle uyarladığı bir şarkıyı söylemesi, Kılıçdaroğlu ve yanındakileri gülümsetti.

Kılıçdaroğlu, Antalyada hal esnafını ziyaret etti

Kahvaltıda, esnaf ve çiftçilerden bazıları, ekonomik açıdan zor durumda olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ise bu güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceklerini kaydetti.

Çiftçi olmazsa oturup yemek yiyemeyeceklerini, sabah kahvaltı yapamayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Siz üretiyorsunuz. Emek yapıyorsunuz. Sabaha karşı 3'te hale geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, Türkiye'nin her yerine mal gönderiyorsunuz. Yaptığınız hizmet çok değerli. Çok büyük paralar da kazanmıyorsunuz. Keşke büyük paralar kazansanız. Gönderilen sebze Rusya'dan dönüyorsa bunda ciddi sıkıntılar var. Dış politikada sorunlar var. Orta Doğu'ya da açılmak lazım. Orayla da barışmak lazım. Niye kavga ettik? Suriye'ye de Ürdün'e de Lübnan'a da Mısır'a da mal gönderiyorduk. Niye kavga ediyoruz?"

Kılıçdaroğlu, çiftçinin de asgari ücretle çalışan tüketicinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Asgari ücret artmalı ki onlar da alışveriş yapsın. Önümüzde daha kötü günler olacak. Gübre fiyatları, mazot fiyatları daha da artacak. Dertlerinizi çok iyi biliyoruz. Bu işi çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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#Kılıçdaroğlu#Antalya#CHP

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