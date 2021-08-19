Kılıçdaroğlu ‘anlaşma’ iddiasını yineledi

Türkçe ve İngilizce tweet atan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Birçok ülke ‘Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız’ açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri... Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye’den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!) Nedense tam da o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi... Tüm taraflara hatırlatıyorum; Bizler, halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Ve halkımızın talebi nettir: İster yazılı ister sözlü, bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek.”

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