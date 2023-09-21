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Kılıçdaroğlu, Ankara'da mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Mevsimlik İşçi
Kılıçdaroğlu, Ankarada mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 15:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala ilçesi Kesikköprü köyünde soğan üreticileri ve soğan tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra  Kesikköprülü vatandaşların sorunlarını dinledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala ilçesi Kesikköprü köyünü ziyaret etti. Burada soğan üreticileri ve soğan tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, Ankarada mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, "Çiftçi üretmediği takdirde hepimiz aç kalırız. Dışarıdan soğan alalım, mısır alalım, buğday alalım; şu bereketli topraklarda ekmek varken, üretmek varken, istihdam yaratmak varken. Çiftçi kazanırsa herkes kazanıyor ama çiftçi zarar ederse hepimiz zarar ediyoruz, hepimiz kaybediyoruz. O nedenle tarımın ve çiftçinin desteklenmesi lazım, mağdur edilmemesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankarada mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu, daha sonraKesikköprülü vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, Ankarada mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Mevsimlik İşçi

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