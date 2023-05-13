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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Anıtkabir
Kılıçdaroğlu, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:37

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi gençlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililer ve gençlerle Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabiri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabiri ziyaret etti

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SANDIK GÖREVLİLERİNE MESAJ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından 'Sandıklarda olacak kahramanlara' notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, 'Cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum' şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ha ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Ve onlar, hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size, ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım; çoğu gitti, az kaldı."

Kılıçdaroğlu, Anıtkabiri ziyaret etti

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Anıtkabir

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