Kılıçdaroğlu: Altı lider söz verdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Hukuku ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız. Bundan bütün dostların emin olmasını isterim. Biz demokrasi için, düşünce özgürlüğü için, çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye’yi inşa edeceğiz, demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

ÜÇ KEMALLER’İN KENTİ

Tekirdağ’ın Marmara Bölgesi için de Türkiye için de özel bir önemi var. Üç Kemaller’in kenti burası. Tarihi bir kent, aynı zamanda kadim bir kent. Bu kadim kente hizmet etmek de çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu güzelliği Tekirdağlılara yaşatan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum.

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CİDDİ GELİŞMELER VAR

Bazı ciddi gelişmeler var. Merkez Bankası politika faizini bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim. Taksicinin faizi düşmedi, esnafın faizi düşmedi. Sanayicinin faizi düşmedi. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. Merkez Bankası’ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Son 6 ayda bankaların kârı yüzde 400’ü aştı. 6 ayda 60 milyar lira faiz alanlar 1 kuruş bile vergi ödemiyorlar.

VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN

Şu soru aklınıza gelebilir. Dolar yükseldi, Euro yükseldi, ne olur? Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geldi. Milli kuruluşlarımız, arsalarımız hatta dairelerimiz çok düşük bedellerle artık satılır hale geliyor. Milletin ekmeği ile oynayanın ekmeği olmaz değerli arkadaşlar. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Altı lider bu konuda söz verdi. Altı liderin ikrarıdır ve bunu gerçekleştireceğiz.”

'SEÇİMİ İLK TURDA ALIRIZ'

CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle buluşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerle ilgili şunları söyledi: “Parlamento aritmetiği lehimize olur. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi artık AK Parti’nin önünde gidiyor. Ve önümüzdeki süreç içinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek. Parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Millet İttifakı olarak çoğunu alacağız. Amacımız ki onu da yine altı lider bir arada belirleyeceğiz; belli bir zaman dilimi içinde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları yeniden işler hale getirmek. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız.”

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ERDOĞAN’A YANIT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan ,‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hâkimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hâkimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın” dedi.