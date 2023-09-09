Kılıçdaroğlu Akşener’in danışmanını transfer etti

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İYİ Parti’den son seçimlerde milletvekili adayı da olan Alagöz’ün rozetini Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu’nun davetiyle CHP’ye katılan Alagöz’e, Nilüfer belediye başkan adaylığı sözü verildiği iddiaları ise tartışma yarattı. Parti kaynakları adaylık teklifi iddialarını yalanladı. Akşener ve İYİ Parti yöneticilerinden seçimlere tek başlarına katılacakları açıklamalarının geldiği döneme rastlayan bu transfer Bursa’da da gündem olurken, Alagöz de CHP’ye katılımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

ALAGÖZ: BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

“Bir iş insanı olarak uzun yıllardır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal değerlerimize de her daim önem verdim. Benim için bu, sadece bir siyasi tercihin ötesinde, ülkemizin demokrasisi, adaleti ve sosyal huzuru için atılmış önemli bir adımdır. CHP’nin, bu değerleri en iyi şekilde temsil ettiğine ve savunduğuna olan inancımla bu kararı aldım. Uzun yıllardır iş dünyasında kazandığım deneyimlerimi, partimin ekonomi politikalarının daha etkili, sürdürülebilir ve adil bir şekilde şekillendirilmesi için kullanmayı hedefliyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarına katkıda bulunacak olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum.”