Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu İstanbul'da metro hattı açılışına katıldı

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Yüklenici firmaları arasında Kalyon Holding'in de bulunduğu Dudullu- Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreni bugün yapıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı.

"GÖRÜŞ FARKLILIĞI ARAMADAN ADALET İÇİN ORTAK MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlar da ifade ettiler, 'Ekrem İmamoğlu'nu asla teslim etmeyeceğiz' diye. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Söyledim bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. Bu memleket kolay kurulmadı. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Sayın genel başkanımızın dediği gibi geldikleri gibi gidecekler. Sadece gitmeyecekler Allah nasip ederse emekli edeceğiz onları. Siyaset arenasından sileceğiz. İstanbul kadim bir kent. İstanbul'a yetkiyi veren İstanbullu, yetkili alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız" dedi.

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"DARBELERLE KARŞILAŞTIK, SOPALARLA KARŞILAŞTIK. İŞKENCELERLE KARŞILAŞTIK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Hadi benim dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim. Bekleriz, buyur birader" diye konuştu. Meral Akşener "Şimdi bakın bu ülkemizde yıllardır yanlışlıklarla karşılaştık. Darbelerle karşılaştık, sopalarla karşılaştık. İşkencelerle karşılaştık. Bizim nesil bunlarla karşılaştı. Ama darbe dönemlerinde dahi darbe dönemlerinin sonrasında ilerleyen zamanda dahi yargının bu derece emir eri oluğu, o cübbelere düğmelerin dikildiği bir döneme hiç rastlamadık. Şimdi birincisi bu. Demek ki neymiş; kazanmak zorundayız. Demek ki neymiş? Yargının bağımsız korkusuz, objektif tarafsız olabilmesi için kazanmak zorundaymışız. Şimdi evet elbette kazanacağız. Birincisi Ekrem İmamoğlu üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Buradaki duruşumuza göre buradaki tavrımıza göre burada milletimizin iradesine göre sonrasında bir yolculuk başlayacak. Biz eğer hepimiz ben bir İstanbullu olarak oy vermiş bir insan olarak diyorum ki; eğer biz İmamoğlu'nu verirsek eğer biz bu haksız bu hukuksuz kararla mücadele etmezsek eğer bu hizmetlere duyulan öfkenin neticesinde bu belediye başkanlarımızın çalışmalarının önüne geçmek için her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapanların karşısında dimdik duramazsak yuh olsun bize" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE DEMOKRASİYİ İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu de "Farklı siyasi partilerdeniz. Ama ortak bir perspektifimiz var. Dün geçiş süreci yol haritamızı, ortak politikalar metnimize göre tamamlama aşamasına geldik. Bir mimari inşa ediyoruz Aziz İstanbullular. İstiyoruz ki; devletimiz Süleymaniye kadar estetik bir yapıya kavuşsun. İstiyoruz ki; devletimiz Boğaziçi kadar estetik bir yapıya kavuşsun. Bu mimarinin ana taşlarını sütunlarını da okuduk. Güçlendirmiş parlamenter sistemi ilan ettik. Temel ilkeler ve hedeflerimizi paylaştık. Anayasal reform paketimizi, seçim güvenliğimizi milletimize arz ettik. Dünkü iki önemli çalışmayla birlikte şunu ortaya koyduk. Biz genel başkanlar, bütün şahsi planlarımızı, parti hesaplarımızı kenara koyarak ortak bir iradeyle, ortak bir yol haritasıyla Türkiye'nin geleceğinde demokrasiyi inşa etmeye kararlıyız. İşte buradan bir kez daha bu güzel vesileyle nasıl İstanbul'a hizmet etmek bütün insanlığa hizmet etmekle, emin olunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüzüncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cumhuriyete hizmet etmiş bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandırıp gelecek yüzyıllara çok güçlü ve itibarlı bir ülke, emanet etmek bizim için asli görevdir" şeklinde konuştu.

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İmamoğlu ise, "Demokrasi krizi çıkaranlara karşı, büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz, haysiyet mücadelesi. Bu tarihi süreci, bu tarihi dayanışmayı, bu tarihi demokrasi birlikteliğini bize yaşatan değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, değerli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e, değerli Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve diğer Genel Başkanlarımıza bu tarihi süreci, hepimizi bir arada tuttukları ve farklı anlayışları bir araya getirip bu büyük mücadeleyi sürdürdükleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bizler; insanlarını birleştirmek, sevgi ve hoşgörü ağlarını, kardeşlik bağlarını büyütmek zorundayız. Bizi çok büyük, çok değerli, çok önemli hedefleri ortaya koymamız gereken ikinci yüzyıl bekliyor. Bu duygularla tekrar, bu güzel proje açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Dudullu-Bostancı metro hattı, resmen İstanbulluların hizmetine girmiş oldu. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu ve İmamoğlu, Bostancı İstasyonu'ndan Parseller İstasyonu'na kadar yeni hattı deneyimledi.

4 İLÇEDEN GEÇECEK, 1,7 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

İBB; 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunluğundaki 13 istasyonlu (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller) Dudullu-Bostancı Metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016'da başladı. Metro hattı; Anadolu Yakası'nda, toplamda yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşadığı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor. Hat ile deniz hatları ve diğer raylı sistem hatlarıyla farklı noktalarda entegrasyon sağlanıyor. Son teknoloji elektro-mekanik sistemle yapılan hat, "Tam Otomatik Sürücüsüz Metro" olarak hizmet verecek ve 90 saniyede bir sefer yapılabilecek. Bostancı - Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek metroyla, saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu taşınabilecek. İstasyonlarda güvenlik için rayla düşmeyi engelleyici "Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar" kullanıldı. Yatırım kapsamında, Bostancı'da 869, Kozyatağı'nda da 1.962 olmak üzere toplamda 2 bin 831 araçlık yer altı otoparkı yapılıyor.