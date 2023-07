Kılıçdaroğlu Akbelen’de

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki heyetle birlikte Milas’a bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda bulunan kömür maden sahasının genişletilmesiyle ilgili köylüler ve çevrecilere destek vermek için bölgeye gitti. Yol kenarından bekleyen santral çalışanı sendika üyesi yaklaşık 500 kişi Kılıçdaroğlu’nu pankart ve sloganlarla yanına çağırdı. Kılıçdaroğlu, heyetle birlikte aracından inerek santralde çalışan işçileri dinledi ve “Biz sizin yanınızdayız” dedi. Megafonu eline alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir. Herkesin aşı ve işi olsun, herkes huzur içinde çalışsın. Sizin her zaman yanınızda olacağız bu bizim sözümüzdür. Her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız” dedi. Santral çalışanlarıyla konuştuktan sonra Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte Akbelen Ormanı’na geldi. Kılıçdaroğlu ilk olarak yolda oturan çocuklarla görüştü. Köylüleri dinleyen Kılıçdaroğlu kısa bir konuşma yaparak, çevrecilere ve köylülere ‘yanındayız’ ifadelerini kullandı ve “Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum. Size sözüm söz ben bu davayı sonuna kadar inceleyeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu ayrılırken aracının önünü kesen çevreciler, “Arabaya değil, barikata” sloganı attı.

MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Akbelen orman sahasında madencilik faaliyetleri yürüten YK Enerji’den ağaç kesimiyle başlayan tartışmalarla ilgili kamuoyu açıklaması geldi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Yeniköy Kemerköy Santralleri, toplamda 1.095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15’ini, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2.5’ini sağlamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93’ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7’si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (genel anlamda geniş alanda tek tür (mono kültür) bitki/ağaç ile yapılan ağaçlandırma faaliyeti, ağaçlandırma alanı) olarak tanımlanmıştır. Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır. Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.”