Kılıçdaroğlu Ağrı’da

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“Elinizi vicdanınıza koyup kim bu ülkeye çalışıyor, kim fakirin fukaranın hakkını savunuyorsa düşünüp ona oy verin. Devletin dini adalet. Haksızlık yapana oy verilir mi? Adaletsizlik yapana, ‘Al biraz daha yap’ diye oy mu verilir? Artık kavgadan bıkmadınız mı? Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Kimlik ve inanç siyaset konusu olamaz.

Siyasete giren zenginleşemez arkadaş. Eğer birleri siyasete girdikten sonra zenginleşip değil burada Amerika’da bile mal mülk sahibi oluyorsa düşünmemiz lazım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Kimlik ve inanç siyaset konusu olmaz. Kim anne-babasını seçebilir?”

ÇİFTÇİYE ÖTV’SİZ MAZOT SÖZÜ



İktidara geldiklerinde çiftçiye mazotun kesinlikle ÖTV’siz vergisiz verileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bunlar yapılabilir şeyler. Tarım konusunda toprak analizleri yapılacak. Şöyle bir sorunumuz var, kırsalda nüfus azalıyor. Kırsalda çalışan genç ve kadınların sosyal güvenceleri olacak. Tarım kanunu var, 21. maddesine göre devletin çiftçiye milli gelirinin yüzde birini destek olarak vermesi gerek. Bugüne kadar bu hiç verilmedi, verilmiyor da. Kimse de sormuyor hakkını. Bir diğer konu, çiftçinin traktörünün haczedilmemesi lazım. Eğer bir iktidar faize karşıyım deyip bizim vergilerimizi tefeciye faiz olarak ödüyorsa bunun hesabını soracağız. Buna karşılık çıkıp ‘134 milyar dolar ödemedim’ diyebilirler mi, hayır. Çünkü ödediler, ilk altı ayda 134 milyar doları tefecilere faiz olarak ödediler.”

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Kılıçdaroğlu, KHK mağdurlarının da sorunlarını çözeceklerini ifade ederek, “Kimse merak etmesin bu sorunların hepsini çözeceğiz. 75 yaşında, tuvalete gidemiyor, hapiste tutuyorsunuz. Öbür yanda uyuşturucu baronu, dışarıda. Söz veriyorum, biz iktidarı değiştireceğiz ve düzelteceğiz” diye konuştu.