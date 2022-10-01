Kılıçdaroğlu: Affı konuşmaya hazırız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önerisini şöyle açıkladı:

“Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.”

MHP’NİN ÇALIŞMASI

Bir süre önce MHP’nin de bu yönde bir hazırlık yaptığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler af heyecanı yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceği bilgisi beklentiyi yükseltirken Yıldız, çalışmalarının af değil infaz hesaplamasının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi. MHP kaynakları da, Yıldız tarafından Bozdağ’a aktarılan bu konuyla ilgili, “şehirlerarası, şehirden şehire infaz uygulamasında bazı hatalı, birbirini tutmayan kararların olduğu, farklı şehirlerde farklı hesaplama hataları yapılabildiği” bilgisini verdi.

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‘DNA RAPORU’ TARTIŞMASI

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de polisevine saldırı sırasında etkisiz hale getirilen teröriste ait DNA raporunun açıklanmasını istedi. Polisevine saldıran ve üzerindeki bombayı patlatan 2 teröristten birinin, CHP’nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dilşah Ercan olduğu açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu Twitter mesajında teröristin kimliği konusunda yalan söylendiğini öne sürerek “Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz. Teröriste ait DNA raporunu açıklayın. Başsavcıya ‘dosyaya el koyun’ dediniz. Başsavcıya sesleniyorum; o dosyayı gizlemeye çalışma” çağrısı yaptı.

SOYLU’DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’na “Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu, Türkiye’de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip, hemen teşhisini yaptı. Parmak izi çalışmasında bir tanesinde eşleşme çıktı. PKK’nın açıklamasını referans alıp; kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun” diye tepki gösterdi.