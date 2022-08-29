Kılıçdaroğlu: Aday, protokol imzalayacak

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PROTOKOL İMZALAYACAK

“(Cumhurbaşkanı adaylığı) 6 lider birlikte karar verecek. Şu ana kadar konuşulmadı, yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Adayın niteliklerini daha önce açıklamıştık. Şimdi temel ilkeleri belirleyeceğiz. Adayın da bunları içselleştirmesi lazım. Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak. Burada dayatma mantığıyla gitmek doğru değil. Oturup konuşacağız. Olgun insanlarız, ortak hedeflerimiz var. Yolun başındayız, daha seçim kararı alınmadı.

EGOSUNA YENİK DÜŞMEYECEK

Devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Aday, devlet aklına sahip olacak, devletin ne olduğunu, adaletin, liyakatin ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunları bilmeyen bir kişiyi ‘iyidir’ deyip getiremezsiniz. Artı, bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. ‘Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6’lı masa’ demeyecek. Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır. Bütün temel kararları 6 liderin ortak alması lazım.

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(Liderler kabinede yer alacak mı?) O ayrı. Devlet yönetiminde pazarlık yapacak değiliz. Yaptırdığımız anketler var, şimdi az bir parça AK Parti’nin üstündeyiz, daha da artacağız.

BİRİNCİ TURDA ALIRIZ

Erdoğan’ın karşısında yüzde 100 kazanacak bir aday olacak. Gelip Türkiye’nin bozulan bütün çarklarını düzeltecektir, 6 partiyle birlikte. Seçimi birinci turda alacağız; tekrar etmeye kalkarlar, yine alırız. İstanbul’daki gibi olabilir, bunlar her şeyi yapmaya kalkarlar.

GENÇLER GÖNDERECEK

Gençler eğlenecek, bu insanların enerjilerini boşaltma hakkı, eğlenme hakkı var. Yasaklıyorlar. Neden korkuyorsunuz? Sanatçılar mahkeme koridorundan geçtiler. Türkiye’nin en önemli sanatçıları. Sanatçı aykırı insanlardır. Suyun, rüzgârın aksinedir. Nazım rüzgâra karşı yürüyendir. Sanatçı şakşakçı değil. O dünyaya saygı duyacaksınız. Yasaklar doğru değil. Devletin görevi orada güvenliği sağlamaktır.

Siz yasaklıyorsunuz, niçin? Korkudan. Bu gençler gönderecek onları, ben değil. 7 milyon 700 bin genç ilk kez oy kullanacak.

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EKMELEDDİN BEY’İ ANLATAMADIK

(Eski cumhurbaşkanı adayı) Ekmeleddin (İhsanoğlu) Bey, Türkiye’nin en saygın insanlarından birisi. Adına uluslararası yarışma yapılan kişi. İslam İşbirliği Örgütü’nde görev alırken kadın haklarını anlatan kişi. Ekmeleddin Bey’i anlatamadık. Zaman zaman kendisini arar ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ diye hitap ederim. Bütün dünya, bilim çevrelerinin saygı duyduğu kişi. Kitaplarının referans olarak alındığı bir kişi.”

YAVAŞ VE İMAMOĞLU

KILIÇDAROĞLU, adaylıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimlerinin öne çıkması halinde hangisini tercih edeceğine ilişkin bir soruya da “İkisi de değerli, ikisi de gayet başarılı görev yapıyor. Hiçbir itirazım yok. Halkın teveccühü de var. CHP’nin oylarının da ciddi oranda arttığını görüyoruz. Ama isim konusu hiç konuşulmadı” yanıtını verdi.

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CHP Lideri, HDP konusunda da “HDP masada yok. Var diyen halka yalan söylüyor. Ama biz bütün partilerle görüşüyoruz, bütün partilerle görüşen tek parti biziz” dedi.