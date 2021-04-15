’Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir’

MİLLETİMİZE ÖYLE ANLATACAĞIM Kİ

Akşener, TBMM Grup Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz, sandıkta gideceksiniz, üzgünüm.

Bilim Kurulu’nun çözüm planı, bir tavsiye muamelesi gördü, kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda, 24 saat daha heba edildi. Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Milletimiz aşı beklerken, Libya’ya 150 bin aşı gönderip, caka satmaya utanmıyor musun? ‘Salgının bu noktaya ulaşmasından, 84 milyon hepimiz sorumluyuz’ diyerek, suçu milletin üzerine atmaya kalkıyorsunuz. Bu tablonun sorumlusu milletimiz değil. Sorumlusu, salgını yönetemeyen, aşıyı getiremeyen, milleti yokluğa mahkûm eden sizsiniz.”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, “İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız” açıklaması hatırlatılınca “Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda emekli polis memuru Erdinç Emecan’ı kürsüye davet etti. Emecan, emekli polislerin sorunlarını anlattı. Akşener’e, emekli polisler adına kendi resminin olduğu bir yağlıboya tablo hediye edildi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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