Kılıçdaroğlu aday değil

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Bu mesajla, Genel Başkan Özgür Özel’in kurultayın tek adayı olması kesinlik kazanırken, kurultayda asıl yarışın ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri için olacağı belirtildi.

KURULTAYA GİDECEK Mİ

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağı tartışmalarına yönelik, “Hayır, ben aday değilim” derken, kurultay salonuna gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık da “Bir süredir bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse kurultaya giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim” dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyandan yaptığı paylaşımda ise aday olmama gerekçesini açıkladı: “Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.”

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ÇARŞAF MI BLOK LİSTE Mİ

Liste savaşına sahne olması beklenen kurultayda, PM üyeliğine adaylık için 10 delegenin imza vermesi gerekiyor. PM ve YDK üyelerinin hangi yöntemle seçileceği de merak konusu. CHP tüzüğünde, “Seçimlerde kural çarşaf listedir” denirken, kurultayda alınacak kararla blok liste de tercih edilebiliyor. Tüzük gereği listelerde cinsiyet ve gençlik kotalarına uyulması da gerekiyor.

Kurultayın yapılacağı Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürerken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.