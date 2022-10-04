Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılan 6’lı masa toplantısının ardından dün sabah Halk TV ekranlarında konuştu. Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi:

“Günün 24 saati ‘Aday kim olacak?’ denilmesini eleştirdik kendi aramızda. Şimdi adayı belirledik, ne yapacak aday? İşi tersinden almak istiyorlar.

AYRI TELDEN ÇALINMAYACAK

Önce sorunları çözme konusunda uzlaşmamız lazım, sonra adayımız şudur deriz. Adayımızı merak ediyorsan seçim tarihini belirle, oturur konuşur, 2 günde açıklarız. Aday, 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak, öngörülen hedefleri hayata geçirecek. Eğer bu olmazsa tekrar başa dönmüş olacağız. 6 lider ne söyleyecekse aday da onu söyleyecek, her birimiz ayrı telden çalmayacağız.



ÜLKEYİ YÖNETMEKTEN DAHA ZOR

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(İYİ Parti Lideri Akşener’in ‘İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma’ esprisi anımsatılınca, gülerek) Doğrudur. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz.

MASA DAHA SIK TOPLANACAK

Bundan sonra liderler olarak daha sık toplanacağız. Gerekirse 15-20 günde bir. Temel politika alanlarıyla ilgili de çalışma yapılıyor, bu aynı zamanda hükümet programına dönüşmüş olacak, onun da düğmesine basıldı. Bunları kamuoyuna da açıklayacağız.

CİDDİ FARKLA KAZANACAĞIZ

Seçimi kazanma konusunda en ufak bir endişem yok. Üstelik ciddi bir farkla alacağız. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Toplumun her kesiminin, eskiden AK Parti’ye oy verenlerin de memnun olacağı bir siyasal anlayışı egemen kılacağız. Seçim mayıs ayında olabilir, bizim için fark etmez.

İNDİR, ELİNİ TUTAN MI VAR

(Erdoğan) Enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor, 20 yıldır iktidarsın, indir kardeşim, elinden tutan mı var. Ülke gerçeklerinden kopmuş bir iktidar var.

DEĞERLİ AÇIKLAMALAR

Terör bir insanlık suçudur. Terörün partisi, kimliği, inancı olmaz. Teröre ahlaklı, vicdanlı, erdemli, demokrasi kültürü olan herkesin karşı çıkması lazım.



(Selahattin Demirtaş’ın Mersin’deki polisevine PKK saldırısını kınaması) HDP de yaptı, kınadılar, bunlar değerli açıklamalardır. Teröre karşı hepimizin ortak mücadele etmesi lazım.”

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ADAY DÜZGÜN ADAM OLACAK

(Adayın kriterleri) Düzgün bir adam olacak. Devleti bilecek, devlet aklı olacak, ahlaklı olacak, liderlerin belirlediği kriterlere uyacak, lider olduktan sonra da yönetmeye devam edecek, devletin saydam olması için elinden gelen çabayı gösterecek. Yakasında Türk Bayrağı rozeti olacak, parti rozeti değil.

(Mersin’deki polisevi saldırısı) O kişinin olmadığı çıktı ortaya, biz biliyorduk ama dillendirmedik. Olaydan bir süre sonra o bilgi geldi. Kaynağı söylersem doğru olmaz. Devletimizin içinden. Namuslu bürokratlar, polisler, askerler, istihbaratçılar var devlette. Elbette bunlar gerçeği görüyor. Ama bu kişi (İçişleri Bakanı Soylu) oturduğu koltuğun hakkını vermiyor. Özür dileyecek misin milletten, CHP’den?”

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600 GENÇLE MECLİS’TE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü Meclis Grup toplantısında gençleri ağırlayacak. Grup toplantısına 600 milletvekilini temsilen 81 ilden 600 genç katılacak. CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Gizem Susam Yorulmaz, “Genel Başkanımız yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında gençlerle buluşacak. Çünkü nüfusunun yarısından fazla 35 yaşın altında olan bir ülkede Meclisimiz ne yazık ki yeterince genç değil. Biz gençlerin Meclis’teki her bir koltuğa talip olduğu mesajını da vermiş olacağız” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti. Başkanlar, Ordu’da yaptıkları toplantılarında aldıkları kararlarla ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiler. Belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili verilen soruşturma izni ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaya tepki göstererek, “İktidarın sindirme çabaları” diye niteledikleri bu girişimlere karşı sessiz kalınmamasını istemişti. Kılıçdaroğlu’nun kabulünde, programları nedeniyle hazır bulunamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de videokonferansla toplantıya katıldılar.