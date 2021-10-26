Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma töreni için Muğla'ya gidecek

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Büyükşehir Belediyesinin il genelinde temelini atacağı ve tamamladığı projelerin açılış törenine Kılıçdaroğlu da katılacak.

Büyükşehir Belediyesince altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi birçok farklı çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni saat 14.00'te Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapılacak.

Kılıçdaroğlu, ziyareti kapsamında Ortaca’da limon hasadı yapan üreticileri, Köyceğiz’de ise hayata geçirilen "Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi" kapsamındaki üreticileri ziyaret edecek.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki CHP heyetiyle saat 11.00'de Birinci Meclisi ziyaret edeceği bildirildi.