Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı'ndan 'ilk 100 gün'

Güncelleme Tarihi:

#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu#Broşür
Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakından ilk 100 gün
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

CHP Lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanması halinde ilk 100 gün vaatlerinin yer aldığı broşür yayınlandı.

Haberin Devamı

BROŞÜRDE ilk 100 günde yapılacaklara ilişkin vaatler özetle şöyle:

“- İşçilerin omzundaki vergi ve sigorta yükü azaltılacak.

- İlk iş, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

- Kamuda personel alımında mülakat uygulamalarına son verilecek.

- Yazılı ve sözlü sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere liyakat esaslı alımların yapılması sağlanacak.

- Çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’si destek olarak geri verilecek.

- Tarım sektöründe mazottaki KDV ve ÖTV yükü kaldırılacak, indirimli elektrik tarifesi uygulanacak.

100 BİN ÖĞRETMEN

- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizler durdurulacak; borçların faizleri silinecek.

- Ücretli ya da sözleşmeli tüm öğretmenler kadroya alınacak.

- Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Haberin Devamı

- Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurtdışına çıkışta harç alınmayacak.

- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. 

- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak.

DEPREM BÖLGESİNE SÖZ

- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.

- Deprem bölgesine özel yasa tasarısı çıkartılacak. Depremzedelere yapılacak konutlar ücretsiz olacak.

- Kızılay yeniden yapılandırılarak eski işlevine kavuşturulacak.

- Emeklilere bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde ödenecek. 2023 Kurban Bayramı’nda çift ikramiye (15 bin TL) verilecek.

- Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan sosyal destek sağlanacak.

- 16 cumhurbaşkanlığı uçağı satılarak, yangın söndürme uçakları alınacak.

- Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu#Broşür

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını