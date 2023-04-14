Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı'ndan 'ilk 100 gün'

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BROŞÜRDE ilk 100 günde yapılacaklara ilişkin vaatler özetle şöyle:



“- İşçilerin omzundaki vergi ve sigorta yükü azaltılacak.

- İlk iş, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

- Kamuda personel alımında mülakat uygulamalarına son verilecek.

- Yazılı ve sözlü sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere liyakat esaslı alımların yapılması sağlanacak.

- Çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’si destek olarak geri verilecek.

- Tarım sektöründe mazottaki KDV ve ÖTV yükü kaldırılacak, indirimli elektrik tarifesi uygulanacak.



100 BİN ÖĞRETMEN



- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizler durdurulacak; borçların faizleri silinecek.

- Ücretli ya da sözleşmeli tüm öğretmenler kadroya alınacak.

- Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin öğretmenin ataması yapılacak.

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- Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurtdışına çıkışta harç alınmayacak.

- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak.



DEPREM BÖLGESİNE SÖZ



- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.

- Deprem bölgesine özel yasa tasarısı çıkartılacak. Depremzedelere yapılacak konutlar ücretsiz olacak.

- Kızılay yeniden yapılandırılarak eski işlevine kavuşturulacak.

- Emeklilere bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde ödenecek. 2023 Kurban Bayramı’nda çift ikramiye (15 bin TL) verilecek.

- Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan sosyal destek sağlanacak.

- 16 cumhurbaşkanlığı uçağı satılarak, yangın söndürme uçakları alınacak.

- Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak.”