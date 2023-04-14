Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı'ndan 'ilk 100 gün'

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BROŞÜRDE ilk 100 günde yapılacaklara ilişkin vaatler özetle şöyle:
“- İşçilerin omzundaki vergi ve sigorta yükü azaltılacak.
- İlk iş, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.
- Kamuda personel alımında mülakat uygulamalarına son verilecek.
- Yazılı ve sözlü sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere liyakat esaslı alımların yapılması sağlanacak.
- Çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’si destek olarak geri verilecek.
- Tarım sektöründe mazottaki KDV ve ÖTV yükü kaldırılacak, indirimli elektrik tarifesi uygulanacak.
100 BİN ÖĞRETMEN
- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizler durdurulacak; borçların faizleri silinecek.
- Ücretli ya da sözleşmeli tüm öğretmenler kadroya alınacak.
- Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin öğretmenin ataması yapılacak.
- Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurtdışına çıkışta harç alınmayacak.
- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.
- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak.
DEPREM BÖLGESİNE SÖZ
- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.
- Deprem bölgesine özel yasa tasarısı çıkartılacak. Depremzedelere yapılacak konutlar ücretsiz olacak.
- Kızılay yeniden yapılandırılarak eski işlevine kavuşturulacak.
- Emeklilere bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde ödenecek. 2023 Kurban Bayramı’nda çift ikramiye (15 bin TL) verilecek.
- Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan sosyal destek sağlanacak.
- 16 cumhurbaşkanlığı uçağı satılarak, yangın söndürme uçakları alınacak.
- Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak.”