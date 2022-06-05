Kılıçdaroğlu AB yol haritasını açıkladı

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Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Dönemde AB ve Türkiye Forumu’na Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin 9 maddelik yol haritasını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruyarak uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı yol haritası şöyle:

1. Vize serbestisi süreci hız kazanmalıdır.

2. Türkiye, yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemelidir.

3. 23’üncü Yargı ve Temel Haklar ve 24’üncü Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının blokajı kaldırılmalıdır.

4. Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuka göre yeniden şekillendirilmelidir.

5. Kamuda şeffaflık için altyapı oluşturulmalıdır.

6. Kişisel verilerin korunması ve kurulu tam yetkili ve bağımsız olmalıdır.

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7. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için Türkiye ve AB karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmelidir.

8. Enerji güvenliği konusunda AB ülkeleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın güdümünde hareket etmemelidir. Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu’nda neden Türkiye yer almıyor?

9. Mülteci ya da sığınmacı konularında Türkiye sığınmacıları tutmak zorunda olan bir ülke konumuna sokulmamalıdır.”