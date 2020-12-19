Kılıçdaroğlu AB büyükelçileriyle görüştü: Yaptırım 83 milyonu cezalandırmak demek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri ve AB ülkelerinin Ankara’daki büyükelçileriyle her yıl geleneksel olarak bir araya geldiği programı, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle videokonferans aracılığıyla yaptı. Edinilen bilgilere göre, basına kapalı toplantıda hükümetin reform çalışmaları başta olmak üzere, Türkiye ile AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Türkiye’ye yönelik mart ayında ele alınması planlanan yaptırımlar konuşuldu. Büyükelçiler, yargı ve ekonomi reformu ile ilgili CHP’nin neler beklediğini, yeni kurulan partilerin Türkiye’de siyasete nasıl bir etkisi olacağını, salgın sonrası Türkiye’de ekonominin durumunu, bir erken seçim olasılığı olup olmadığını ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili gelişmeleri sordu.

HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERİLEMEZ

Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz konusunda, Türkiye’nin hukuki tezlerinin hakkaniyet ölçüsünde dikkate alınması gerektiğini dile getirerek, “Türkiye’nin haklarının taviz verilmeyecek şekilde savunulması gerektiğini düşünüyoruz. Önerimiz diyalog ve diplomasi. Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin tamamlanmasıyla bu konu yoluna sokulmalı” dedi. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, yaptırımların suçu günahı olmayan 83 milyon insanı cezalandırma anlamına geldiğini dile getirdi.

REFORMLARI DESTEKLERİZ

Kılıçdaroğlu, iktidarın dile getirdiği yargı ve ekonomi reformuyla ilgili sorulara da “Anlaşma yapılması durumunda, bizim de bu reformu destekleyeceğimizi unutmayın” dedi.