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Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu 23 Nisan’da Meclis kürsüsünde

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu 23 Nisan’da Meclis kürsüsünde
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, 23 Nisan’da TBMM’de yapılacak özel oturuma liderlerin gelmemesi çağrısını eleştirdi.

Öztrak yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “TBMM Başkanı, 23 Nisan’da, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak özel bir oturuma Cumhurbaşkanı’nın katılmayacağını söyleyerek, diğer parti liderlerine de oturuma katılmamalarını önerdi. Sayın Başkan, siz Meclis Başkanı mısınız, yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız? Bu öneri Gazi Meclisimizin başkanına yakışmamıştır. Daha geçtiğimiz hafta, sosyal mesafe tedbirlerine uyularak toplanan Meclis, elbette kuruluşunun 100. yılında da toplanmalıdır. Dahası, o gün Genel Kurul’da yapılacak oturumda partileri, liderleri temsil etmelidir. Milletvekili arkadaşlarımız ise bu oturumu sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ya Meclis’te ya da evlerinden izleyebilirler. Meclisteki toplantıya Genel Başkanımız katılacak. Bizim Genel Başkanımız 23 Nisan’da Meclis kürsüsünde olacaktır, sosyal mesafe şartlarına uyarak Meclis kürsüsünden milletimize seslenecektir.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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