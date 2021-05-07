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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu 20 bininci kadın üyeyi konuk etti

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu 20 bininci kadın üyeyi konuk etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın 20 bininci üyesi olan Remziye Yılmaz’ı makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, gençlerin ve kadınların siyasette aktif görev almasını istediğini söyledi.

KİTABINI HEDİYE ETTİ

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve Diyarbakır Kadın Kolları İl Başkanı Behiye Küden eşlik etti. Kılıçdaroğlu, 20 bininci üye Yılmaz’a, “Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş” kitabını imzalayarak armağan etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, 20 bininci üyenin Diyarbakır’dan çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz’a ne iş yaptığını sordu. Yılmaz ise “Ev kadınıydım ama artık CHP’de çalışıyorum. CHP çatısı altında bir mücadeleye girdim ve sokaklarda olacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında Doğu ve Güneydoğu bölgesine daha çok destek vereceğiz” derken Aylin Nazlıaka’ya da örgütlenme çalışmalarını sürdürmeleri mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, dün Ege Bölgesi ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yaptı ve pandemi döneminde borcundan dolayı kimsenin suyunun kesilmemesi gerektiğini belirtti.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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