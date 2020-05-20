Kılıçdaroğlu 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu: 'Ayrışmayı bırakıp beraber olalım'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 il ve KKTC’den 82 gençle videokonferansla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gençlere özetle şunları söyledi:

ANKARA’DAN TALİMAT

“Kaymakamlığın (Yüreğir) önünde dağıtılan yardım paketleriyle ilgili soru soruyor. Fakat kaymakamın koruması silah çekerek Eren’i tehdit ediyor. Savcılık herhangi bir işlem yapmıyor ve Yıldırım’ı serbest bırakıyor. Erdoğan ve Adana AK Parti örgütü olayı büyütüyor. Erdoğan bir konuşma yaptı televizyonlarda arkasından talimat gitti, Eren tutuklandı, hapse konuldu. Yargı bağımsızlığı yok.

Dünyanın egemen güçleri Çanakkale’ye geldiler, İstanbul’u işgal etmek istiyorlardı. Bütün mücadeleleri verdiler Çanakkale’yi geçemediler. Bizim ve gençlerin görevi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak.

TASADA VE KIVANÇTA

O zaman düşünce farklılıkları kavga nedeni değil, zenginlik olarak görülmeli. Kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir. Onu da zenginlik olarak görmeliyiz. Ayrışma nedenlerini bırakıp birlikte olmanın, birlikte üretmenin, tasada ve kıvançta beraber olmanın yollarını bulmalıyız.”