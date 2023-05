Kılıçdaroğlu: 14 Mayıs'ta sadece bana oy vermeyeceksiniz, adalet arayan herkese oy vereceksiniz

Haberin Devamı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Seçim Kanunu uyarınca kendisine tanınmış olan konuşmasını TRT 1 TV'de yaptı. İkinci ve son konuşmalar 13 Mayıs'ta yapılacak.



'TRT HER GÜN SUÇ İŞLİYOR'



TRT'nin halkın doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşması için kurulduğunu ancak iktidar partisinin yayın organı haline geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, TRT siyasal iktidardan bağımsız kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulmuştur. Halk doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşsın diye, halk için var. Ancak bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi. Oysa haber alma özgürlüğü temel haklardandır. Bu hak demokratik toplumlarda toplumun doğru bilgi edinmesini sağlar. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileri ile ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde, iktidarın propagandasını yapıyor. Atanmışlar, taraflı yayıncılıkla halkın haber almak hakkını ihlal ediyor. TRT gerçekleri halktan gizliyor" açıklamasında bulundu.



'DEVLETİMİZİN TELEVİZYONUNUN SİZDEN GİZLEDİĞİ GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM'



Kılıçdaroğlu, propaganda hakkını gerçekleri anlatmak için kullanacağını belirterek "Peki, TRT sizlerden asıl neyi gizliyor. Bugün, propaganda yapmak için karşınızda değilim. Devletimizin televizyonunun sizden gizlediği gerçekleri anlatacağım. Bana ayrılan zamanı gerçek insanların, gerçek hikayelerini anlatmak için kullanacağım. Bugün onların sesi olacağım. Bugün ben susuyorum, konuşma sırası onlarda. Geçen yıl Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey bana 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm, çöp toplayarak geçindim, şimdi simit satıyorum. Elektriğim kesik' dedi. TRT size faturalarını ödeyemedikleri için, karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedi" dedi.



'TRT HAYATINI KAYBEDEN 41 MADEN İŞÇİSİNİN HİKAYELERİNİ HABER YAPTI MI?'



Bartın maden faciasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bartın maden faciasında hayatını kaybeden Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Oğlu Emrullah'ın keder dolu gözleri bıçak gibi kalbime saplandı. TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği, hesap verilmeyen aileleri, işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı" ifadelerinde bulundu.



Şenyaşar Ailesinin yaşadıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da iktidar partisi adayının kardeş ve akrabaları tarafından eşi ve 2 evladı öldürülen, adalet aramak için yılladır nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım. Emine Hanımın bitmeyen gözyaşlarını TRT halkımıza gösterdi mi? Göstermedi" tepkisinde bulundu.



'DEVLET NEREDE, AFAD NEREDE?' DİYE BAĞIRAN VATANDAŞLARIMIZIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI MI?'



Kılıçdaroğlu, TRT'nin gerçekleri gizlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürüdü:



"8 Şubat'ta Hatay Samandağ'daydım. 'İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var. Ama girecek ekipman yok' diye bize feryat eden gencimizi TRT'nin ekranında gördüğünüz mü? Görmediniz. 'Devlet nerede, AFAD nerede?' diye bağıran vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Hayır, yayınlanmadı."



Vatandaşların yaşadığı gerçek sorunların TRT'de yer almadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasbedilen kağıt işçilerinin deposuna gittim. Çaylarını içtim. Baver Bey, uğradığı haksızlığı bana anlattı. Çok üzüldüm. Bana 'Üstümüz kirli olabilir ama içimiz gül bahçesi' diyen kağıt işçilerinin yaşadıklarını TRT size anlattı mı? Anlatmadı. Ergenekon kumpası ile canına kastedilen Kuddusi Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır hanımı gördüğünüz mü ekranlarınızda? Görmediniz. 'Süt veren ineğimi kestirip, kredi ödüyorum' diyen Meliha Hanımı peki? Onu da görmediniz. TRT halkımıza 73 yaşında Kazdağları'nı savunan Hanife Hanımı, suyunu, toprağını yani yaşamı korumak için can ve başla mücadele eden vatandaşlarımızı gösterdi mi? Göstermedi" dedi.



SALİH CAN, SİNAN ATEŞ VE TAYFUN KAHRAMAN VURGUSU



Kılıçdaroğlu, TRT'nin KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can'a da yer vermediğini kaydederek, "KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan'ın hikayesine yer verdi mi, sözde haberlerinde? Vermedi. Sokakta uyuşturucu torbacıları tarafından ülkücü hareketin en değerli evlatlarından biri olan ve hunharca katledilen Sinan Ateş'in eşi ve bebeklerini gösterdi mi? Ateş ailesinin hikayesini dinlediniz mi hiç TRT'de? Dinleyemediniz. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancısı Tayfun Kahraman tutuklandı. Cezaevine girmeden önce kızı Vera'ya son sarılışını gördünüz mü? Görmediniz. Göstermediler" diye konuştu.



'TRT SON 7 YILDA BENİ SADECE BİR KEZ DAVET ETTİ'



Son 7 yılda TRT'ye bir kez davet edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "TRT son 7 yılda beni sadece bir kez davet etti. Ben bu kez bana ayrılan süreyi milletin televizyonunda, sesi kısılan, hikayeleri anlatılmayan milyonları bilin diye, gerçekleri duyun diye kullanmak istedim. Çünkü bu seçim onların seçimi. Bu seçimde onlar aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 85 milyon aday. Kaybolan neşesine yeniden kavuşmak isteyen herkes aday. Her birimiz refah, huzur ve adalet hasretiyle, hakça ve insanca yeni bir düzen kurmak için adayız. 14 Mayıs’ta sadece bana oy vermeyeceksiniz, adalet arayan herkese oy vereceksiniz. Bu ülkenin onuru ile çalışan ama geçinemeyen insanlarına oy vereceksiniz. Kendiniz, sevdiklerini ve geleceğimiz için oy vereceksiniz. Bu çürük düzeni sizler değiştireceksiniz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Unutmayın sevgili halkım birleşe birleşe kazanacağız" dedi.