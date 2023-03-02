Kılıçdaroğlu: 1 Mart konuşması çok değerliydi

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: “Sayın Deniz Baykal ile tanışmam emekli olduktan sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek belirli konularda düşüncemi almasıyla oldu. Bir bölümü sosyal güvenlikle bir bölümü yolsuzluklarla ilgiliydi. Daha sonra Sayın Deniz Baykal’ın daveti üzerine siyasete girdim. Merkez Yönetim Kurulu’na seçildim. Sayın Baykal günlük olayların analizini yapardı bu toplantılarda, siyaset konusunda en büyük birikimim o toplantılarda Sayın Baykal’ın yaptığı açıklamalardı. Belli olayların nasıl analiz edilmesi gerektiğini kendisinden öğrendiğim toplantılardı.”