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Kılıçdaroğlu: 1 Mart konuşması çok değerliydi

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#Kılıçdaroğlu#Baykal#1 Mart Tezkeresi
Kılıçdaroğlu: 1 Mart konuşması çok değerliydi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresinin yıldönümünde dün mezarı başında anıldı. Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deniz Baykal’ın 1 Mart tezkeresi dolayısıyla parlamentoda yaptığı konuşma son derece değerliydi. CHP’nin kararlı duruşu, tezkereye ‘evet’ denmesi halinde bunun Türkiye için yaratacağı sonuçlar orada dillendirildi” dedi.

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Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: “Sayın Deniz Baykal ile tanışmam emekli olduktan sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek belirli konularda düşüncemi almasıyla oldu. Bir bölümü sosyal güvenlikle bir bölümü yolsuzluklarla ilgiliydi. Daha sonra Sayın Deniz Baykal’ın daveti üzerine siyasete girdim. Merkez Yönetim Kurulu’na seçildim. Sayın Baykal günlük olayların analizini yapardı bu toplantılarda, siyaset konusunda en büyük birikimim o toplantılarda Sayın Baykal’ın yaptığı açıklamalardı. Belli olayların nasıl analiz edilmesi gerektiğini kendisinden öğrendiğim toplantılardı.”

 

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#Kılıçdaroğlu#Baykal#1 Mart Tezkeresi

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