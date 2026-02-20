Kılıçcı, Tangöze Doğulu, Dalkılıç ve Hacıoğlu serbest… 5 şüpheliye tutuklama

Haberin Devamı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü’nün yurtdışında olduğu belirlenirken; aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun da bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’ndaki saç ve kan örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Dalkılıç, Tangöze, Hacıoğlu ve Doğulu adli kontrol uygulanmaksızın, eski milli boksör Adem Kılıçcı ile birlikte 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklandı.

TORBACIYI SOSYAL MEDYADAN BULMUŞ

Hacıoğlu ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti: “Hollanda’da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Zaman zaman kullandığım dönemler oldu. Sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim bıraktığım nakit paraları alırlar. Bunun dışında uyuşturucu madde kullanmadım, kullanıldığı ortamda bulunmadım, kimseye temin etmedim.” Kılıçcı da kanser hastası kardeşinin vefatının ardından sadece bir kez kulandığını söyledi.