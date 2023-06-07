Kılıç bu kez büyükelçi olarak görevde

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Uzun bir süre Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Kılıç, bu dönemde Erdoğan’ın yakın kurmay ekibinde yer alıp yurtdışı gezilerinin çoğunda tercümanlığını da yapmıştı. Kılıç son olarak TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevindeydi.

DOSTLUK GRUPLARINDA

2011 genel seçimlerinde AK Parti’den aday olan Akif Çağatay Kılıç, dedesi gibi Samsun’dan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapan Kılıç yeniden Meclis’e girerek, TBMM Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye - Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları Saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Kılıç iyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor.

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DEDEDEN SİYASETÇİ



Kılıç Ailesi uzun yıllardır Türkiye’de aktif siyasetin ve bürokrasinin içinde bulunuyor. Çağatay Kılıç’ın dedesi İlyas Kılıç, 1960’lı ve 70’li yıllarda Samsun’dan 5 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Kılıç’ın amcası Serdar Kılıç ise Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görevini yürüttü. Tecrübeli diplomat Serdar Kılıç, halen Türkiye’nin Ermenistan özel temsilcisi olarak görevini sürdürüyor. Kılıç’ın babası ise gastroenteroloji uzmanı Sinan Kılıç, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan’ın özel doktorluğunu yapmıştı.