×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kılıç bu kez büyükelçi olarak görevde

Güncelleme Tarihi:

#Akif Çağatay Kılıç#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Kılıç bu kez büyükelçi olarak görevde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan ve büyükelçilik unvanı verilen Akif Çağatay Kılıç, yeni görevinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yeniden mesai yapacak.

Haberin Devamı

Uzun bir süre Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Kılıç, bu dönemde Erdoğan’ın yakın kurmay ekibinde yer alıp yurtdışı gezilerinin çoğunda tercümanlığını da yapmıştı. Kılıç son olarak TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevindeydi.

DOSTLUK GRUPLARINDA

2011 genel seçimlerinde AK Parti’den aday olan Akif Çağatay Kılıç, dedesi gibi Samsun’dan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapan Kılıç yeniden Meclis’e girerek, TBMM Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye - Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları Saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Kılıç iyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor. 

Haberin Devamı

DEDEDEN SİYASETÇİ

Kılıç Ailesi uzun yıllardır Türkiye’de aktif siyasetin ve bürokrasinin içinde bulunuyor. Çağatay Kılıç’ın dedesi İlyas Kılıç, 1960’lı ve 70’li yıllarda Samsun’dan 5 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Kılıç’ın amcası Serdar Kılıç ise Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görevini yürüttü. Tecrübeli diplomat Serdar Kılıç, halen Türkiye’nin Ermenistan özel temsilcisi olarak görevini sürdürüyor. Kılıç’ın babası ise gastroenteroloji uzmanı Sinan Kılıç, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan’ın özel doktorluğunu yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akif Çağatay Kılıç#Resmi Gazete#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi