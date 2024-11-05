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Kılçıksız balıkta ‘balon’ tehlikesi

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#Akdeniz Körfezi’#Balon Balığı#Balık
Kılçıksız balıkta ‘balon’ tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Akdeniz Körfezi’nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar veriyor.

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Balon balığı popülasyonu ile ilgili çalışmalar sürerken; 4 yıl önce bazı balıkçıların balon balığını fileto hale getirdikten sonra mezgit balığı diyerek sattığı iddia edildi.

YARI FİYATINA SATILIYOR

‘Pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit’ adı altında fileto hale getirilmiş balığın kilosunun 250-300 liradan satılması, 4 yıl önce yaşanan iddiaları gündeme getirdi. Mezgitin kilosunun 600-750 lira arasında olduğu, yarı fiyatına satılan bu balığın zehirli balon balığı olabileceği uyarısında bulunuldu.

Antalya’da 30 yıla yakın balıkçılık yapan Ahmet Coşkun, “Vatandaşımızın tezgâhta görüp alması en iyisi” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının çok zehirli olduğunu, yenmesi halinde insanı öldürecek kadar zehri bulunduğunu söyledi.

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#Akdeniz Körfezi’#Balon Balığı#Balık

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