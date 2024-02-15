×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 16:32

Bağcılar'da fren balatalarını yaptırmak için tamirciye gelen servis minibüsünün şoförü 1 kadına çarpmaktan son anda kurtulurken, park halindeki 3 araca çarptı. Servis minibüsünün kadını teğet geçtiği ve 3 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, Yüzyıl Mahallesi Veysel Karani Caddesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre minibüs şoförü, aracının fren balatalarını tamir ettirmek için cadde üzerindeki oto tamir dükkanına geldi.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Şoför, aracını tamirhaneye park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçen servis minibüsü önce kaldırımda duran lastikleri ezdi, daha sonra park halindeki araca çarparak ara sokağa girdi.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Minibüs tekrar geri geri geldi ve park halindeki 2 araca daha çarptı. 3 araca hasar veren ve 1 kadına çarpmaktan son anda kurtulan minibüs şoförü tekrar ara sokağa girdi.

Haberin Devamı

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Kadının kazayı saniyelerle atlatması ve minibüsün 3 araca çarpıp ara sokağa girmesi saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

İş yeri sahibi Atilla Hasdemir, "Müşteri geldi ve bana 'Abi arabanın fren balatası bitik' dedi. Bende kendisine 'Aşağıda Ramazan usta var o sana yardımcı olur. O yardımcı olamazsa gel ben yardımcı olurum' dedim.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Sonra tekrar geldi. 'Arabanı geri geri gel yanaştır buraya doğru' dedim. Sonra ben içerideyken baktım ki adam arabalara çarptı. Aşağıda da bir araca vurdu. Oradan da devam etti. Adam yarım saat sonra geri geldi.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Haberin Devamı

Bizim dükkana daha uğramadı. Burada kadına çarpıyordu, kadın da arkasına bile bakmadı. Herhalde paniğe kapıldı, gitti" dedi.

Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kaza#İstanbul Haberleri

BAKMADAN GEÇME!