Kıl payı ölümden döndü, haberi bile olmadan yoluna devam etti

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Kaza, Yüzyıl Mahallesi Veysel Karani Caddesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre minibüs şoförü, aracının fren balatalarını tamir ettirmek için cadde üzerindeki oto tamir dükkanına geldi.

Şoför, aracını tamirhaneye park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçen servis minibüsü önce kaldırımda duran lastikleri ezdi, daha sonra park halindeki araca çarparak ara sokağa girdi.

Minibüs tekrar geri geri geldi ve park halindeki 2 araca daha çarptı. 3 araca hasar veren ve 1 kadına çarpmaktan son anda kurtulan minibüs şoförü tekrar ara sokağa girdi.

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Kadının kazayı saniyelerle atlatması ve minibüsün 3 araca çarpıp ara sokağa girmesi saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Atilla Hasdemir, "Müşteri geldi ve bana 'Abi arabanın fren balatası bitik' dedi. Bende kendisine 'Aşağıda Ramazan usta var o sana yardımcı olur. O yardımcı olamazsa gel ben yardımcı olurum' dedim.

Sonra tekrar geldi. 'Arabanı geri geri gel yanaştır buraya doğru' dedim. Sonra ben içerideyken baktım ki adam arabalara çarptı. Aşağıda da bir araca vurdu. Oradan da devam etti. Adam yarım saat sonra geri geldi.

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Bizim dükkana daha uğramadı. Burada kadına çarpıyordu, kadın da arkasına bile bakmadı. Herhalde paniğe kapıldı, gitti" dedi.