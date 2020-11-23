İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçen cuma günü saat 14.00 sıralarında, bir kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu, bağlı bulunduğu direği yerinden söktü. Sökülen direk, Safter Yoldaş’ın kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kıl payı ölümden döndü. Yoldaş, “Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim. Fren yapınca direk içeri girdi” dedi.



Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de “Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum” diye konuştu.