Kiev Washington’dan yanıt bekliyor

Dün ABD’li ve Ukraynalı heyetlerin arasındaki teknik görüşmelerin ardından bugün Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “barış görüşmelerinin durumunu ele almak üzere” Berlin’de bir araya geliyor. Dün Berlin’e giden Zelenski, ABD’nin barış planında Ukrayna’nın yaptığı revizyonlara henüz yanıt vermediğini söyledi. “Herkesin hoşuna gidecek bir anlaşma olmayacağını” söyleyen Ukrayna lideri, Kiev yönetiminin NATO üyeliğinin şu anda mümkün görünmediğini belirterek, bunun kendileri adına ciddi bir taviz olduğunu vurguladı. Zelenski, ABD ve Avrupalı ülkelerin yanı sıra Kanada ve Japonya gibi ülkelerin katılacağı ve NATO’nun 5’inci maddesine benzeyen güvenlik garantileri için çalıştıklarını söyledi. Zelenski; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelecek.