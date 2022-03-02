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Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

#Ukrayna#Kiev#RUSYA

Ukrayna - Rusya savaşının 7'nci gününde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokak çatışmasına hazırlanılıyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu anlattı...

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CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu canlı yayında şu bilgileri akardı:

Bugün oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Şehir merkezinde önemli gelişmelerin yaşandığını ifade edebiliriz. Kiev tamamen sokak çatışmasına hazırlanıyor diyebiliriz. Tüm bu hazırlıklar, tüm bu koşturmalar, tüm bu çabalar bunu gösteriyor. Bu noktada yoğun bir hazırlığın olduğunu ifade edebiliriz.

Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

Hemen karşıda araçların durduğu noktada askerler geçiş izni vermiyorlar. Zira o o noktada bir bariyer oluşturulmuş durumda. Birçok noktada benzer şekilde aynı manzarayı, aynı hareketliliği görmek mümkün. Burası Ukrayna'nın en ünlü caddesi. Bu noktada hemen şu sarı ve lacivert yani Ukrayna bayrağının altında bulunan merdivenin altında bir yeraltı çarşısı bulunuyor. İşte o yeraltı çarşısında da askerlerin nöbet tuttuğunu ifade edebiliriz. 

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Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

Sembollerden biri de bağımsızlık heykeli, o noktada. Şu anda görüyorsunuz bu güzergahta önemli bir hazırlık var.  Sadece burada değil birçok noktada. Hummalı bir hazırlığın olduğunu ifade edebiliriz ama bu hazırlıklar artık daha da artmaya başladı. Bugün bir tane sivil aracının içine kum torbalarının konulduğunu gördük. Sivil araç siper görevi görüyor.

Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

KUM TORBALARI YIĞILDI

Aracı vatandaş oraya getirmiş, içerisine kum torbaları doldurmuşlar ve o aracı bir barikat olarak kullanıyorlar. Sadece buralar değil, evlerde camlar çerçeveler tamamen kum torbalarıyla kapatılmış durumda. Yoğun bir hazırlık var. 7-8 katlı binayı görüyorsunuz. Binanın camı çerçevesi indirilmiş, kum torbaları yerleştirilmiş. Sivil direnişçiler, askerler, güvenlik güçleri bu noktada ciddi anlamda bir hazırlık içerisinde bunu net biçimde söyleyebiliriz. 

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Dün akşam bir saldırı gerçekleştirilmişti TV kulesine. O TV kulesinde de bugün itibarıyla artık bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Ciddi bir hasarın olmadığını ifade edebiliriz. Görüntülerde çok kötü bir biçimde vurulduğu görülüyor ama kule hasar almamış durumda. Tabii o noktada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade edelim. 

Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

Kiev sokak çatışmasına hazırlanıyor... Barikatlar kuruldu

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