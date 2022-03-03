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Kiev sınırında sıcak anlar... Sızmaya çalışan 3 Rus sabotajcı yakalandı

#Rusya#Ukrayna#CNN Türk

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna polisi ve istihbaratı da ülkede güvenliğin sağlanması için yoğun çaba gösteriyor. Ülkeye sızan Rus sabotajcı olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı. CNN TÜRK ekibi yakalanan 3 Rus sabotajcıyı görüntüledi.

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CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, şu bilgileri aktardı:

An itibarıyla 3 Rus sabotajcı ya da Rus ajanı bulunduğumuz noktada yakayı ele verdi. Şu anda güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sonucunda gördüğünüz gibi o sabotajcılardan biri elleri ve gözleri bağlanmış durumda. Birisi hemen yan yatmış vaziyette duruyor. Diğeri ise oturur vaziyette bulunuyor.

Kiev sınırında sıcak anlar... Sızmaya çalışan 3 Rus sabotajcı yakalandı

Zaten günlerdir Rus sabotajcıların ülkede bulunduğuna dair çeşitli iddialar vardı. Çok sayıda Ukrayna görevlisi bunu ifade ediyordu. Şu anda da o 3 kişi bulunduğumuz noktada yakalandı. Diğer kişi de hemen şu noktada yakalandı. Gördüğünüz gibi eşyalarıyla birlikte şu noktada sızma girişimi gerçekleştirirken bulunduğumuz noktada yakayı ele verdiler.

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Kiev sınırında sıcak anlar... Sızmaya çalışan 3 Rus sabotajcı yakalandı

Bu kişilerin sansasyonel eylem planlayıcılardan biri oldukları tahmin edilen kişilerden bazıları. Güvenlik güçlerinin kontrolü altındalar ardından sorguya götürülecekler.

Kiev sınırında sıcak anlar... Sızmaya çalışan 3 Rus sabotajcı yakalandı

Bu güzergah Irpin'e giden güzergah. Bir sonraki güzergah da hemen Rus askerlerinin bulunduğu oldukça sıcak bir nokta. 3 sabotajcı an itibarıyla gözaltına alınmış durumda.

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