Kiev sınırında sıcak anlar... Sızmaya çalışan 3 Rus sabotajcı yakalandı

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, şu bilgileri aktardı:

An itibarıyla 3 Rus sabotajcı ya da Rus ajanı bulunduğumuz noktada yakayı ele verdi. Şu anda güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sonucunda gördüğünüz gibi o sabotajcılardan biri elleri ve gözleri bağlanmış durumda. Birisi hemen yan yatmış vaziyette duruyor. Diğeri ise oturur vaziyette bulunuyor.

Zaten günlerdir Rus sabotajcıların ülkede bulunduğuna dair çeşitli iddialar vardı. Çok sayıda Ukrayna görevlisi bunu ifade ediyordu. Şu anda da o 3 kişi bulunduğumuz noktada yakalandı. Diğer kişi de hemen şu noktada yakalandı. Gördüğünüz gibi eşyalarıyla birlikte şu noktada sızma girişimi gerçekleştirirken bulunduğumuz noktada yakayı ele verdiler.

Haberin Devamı

Bu kişilerin sansasyonel eylem planlayıcılardan biri oldukları tahmin edilen kişilerden bazıları. Güvenlik güçlerinin kontrolü altındalar ardından sorguya götürülecekler.

Bu güzergah Irpin'e giden güzergah. Bir sonraki güzergah da hemen Rus askerlerinin bulunduğu oldukça sıcak bir nokta. 3 sabotajcı an itibarıyla gözaltına alınmış durumda.

Gözden Kaçmasın Umutlar tükeniyor... Putin ile görüşen Macron kötü haberi açıkladı Haberi görüntüle