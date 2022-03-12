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Kiev büyükelçiliği personeli transfer edildi

#Rusya#Kiev Büyükelçiliği#Hulusi Akar
Kiev büyükelçiliği personeli transfer edildi

Rusya ordusunun başkentin sınırlarına kadar yaklaşması ve dün bu doğrultuda yoğun hareketlilik tespit edilmesi, Ukrayna ordusu ve milis güçlerin de meskûn mahal muharebesine hazırlanması nedeniyle Kiev Büyükelçiliği’nin personeli geçici olarak Romanya sınırında bulunan Çernitsi şehrine transfer edildi. Diplomatik kaynaklar, büyükelçiliğin kapatılmadığını, güvenlik nedeniyle personelin transfer edildiğini vurguladı.

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Kiev Büyükelçiliği, yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının Ukrayna’dan tahliyesinde kilit rol oynuyor. Personel tahliye faaliyetlerini Çernitsi’den sürdürmeye devam edecek.

Öte yandan savaş başlamadan önce Ukrayna’ya insani yardım götüren, savaş başladığında Ukrayna hava sahası kapatıldığı için Borispol Havaalanı’nda park halinde bekleyen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki A 400M (Koca Yusuf) ağır nakliye uçağının personeli de büyükelçilik personeliyle birlikte Kiev’den ayrıldı. Uçaklar ise halen Borispol Havalimanı’nda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmesinde Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemini belirtti, ateşkes çağrısını yineledi.

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