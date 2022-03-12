Kiev büyükelçiliği personeli transfer edildi

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Kiev Büyükelçiliği, yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının Ukrayna’dan tahliyesinde kilit rol oynuyor. Personel tahliye faaliyetlerini Çernitsi’den sürdürmeye devam edecek.

Öte yandan savaş başlamadan önce Ukrayna’ya insani yardım götüren, savaş başladığında Ukrayna hava sahası kapatıldığı için Borispol Havaalanı’nda park halinde bekleyen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki A 400M (Koca Yusuf) ağır nakliye uçağının personeli de büyükelçilik personeliyle birlikte Kiev’den ayrıldı. Uçaklar ise halen Borispol Havalimanı’nda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmesinde Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemini belirtti, ateşkes çağrısını yineledi.