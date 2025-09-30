Kıbrıs’ta federasyon defteri kapandı

Haberin Devamı

Tatar, New York dönüşü BM temasları ve Rum liderle görüşmesinin detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin toplantıda Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de İsviçre’nin Crans-Montana kentinde bırakıldığı noktadan federasyon temelinde devam etmesi talebini tekrarladığını kaydetti. Tatar, “Rum lider ve Genel Sekreter’e federasyon defterinin kapandığı ve Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenliği tanınmadan resmi müzakerelerin başlamayacağını bir kez daha söyledim” dedi. Tatar, Rum liderin toplantı sonrasında ‘Tatar’ın agresif olduğu’ iddiasında bulunduğunu ancak çok sakin bir üslupla Rum lidere gerçekleri ifade ettiğini söyledi. Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendirdiği konuşmasına dikkat çeken Tatar, “Esas agresif konuşmayı kendisi yapmıştır” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Tatar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşmasında bir kez daha KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığını ve Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli siyaseti destekleyeceğini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri’nin KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak seçimlerden sonra özel temsilcisini Lefkoşa’ya göndereceğini kaydeden Tatar, yıl sonunda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5’li gayri resmi bir toplantının daha yapılacağını sözlerine ekledi.