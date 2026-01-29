×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıbrıs’ta 4 ayda 3. buluşma… Nikos’tan her teklife ohi* (*Rumca hayır)

Güncelleme Tarihi:

#Kıbrıs Görüşmeleri#Erhürman#Hristodulidis
Kıbrıs’ta 4 ayda 3. buluşma… Nikos’tan her teklife ohi* (*Rumca hayır)
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının üzerinden geçen 4 ay içinde dün Rum lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde üçüncü kez bir araya geldi. Ancak Nikos’un tüm talepleri reddetmesiyle görüşmeden müzakerelerle ilgili kayda değer bir sonuç çıkmadı.

Haberin Devamı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bir araya geldi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin de yer aldığı görüşmenin ev sahibi Holguin, liderlerin ön müzakere aşamasında olduğunu açıkladı. Lefkoşa’da, BM denetimindeki ara bölgede 2 saat süren görüşmede, Erhürman’ın BM gözetiminde Kıbrıs müzakerelerinin resmen başlaması için talep ettiği 4 maddelik yöntem değişikliği konusu ile yeni sınır kapılarının da açılmasını içeren güven artırıcı önlemler ele alındı.

Kıbrıs’ta 4 ayda 3. buluşma… Nikos’tan her teklife ohi* (*Rumca hayır)

Haberin Devamı

 ERHÜRMAN: SİYASİ EŞİTLİK İSTİYORUZ

Erhürman, güven artırıcı önlemlerde bazı gelişmeler olduğunu, Kıbrıs müzakereleri konusunda ise özellikle Türklerin siyasi eşitliği ile kurulacak federasyonda başkanlığın Türk ve Rumlar arasında dönüşümlü olması konularının kabul edilmesini istediklerini söyledi. Erhürman, resmi müzakerelere başlamak için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin BM tarafından teyit edilmesi, müzakerelere zaman sınırı konulması, Rumların yine masayı terk etmesi halinde KKTC’ye izolasyonların kaldırılması ve BM’nin bugüne kadar kabul edilmiş konuları ilan etmesini istiyor.

Gözden KaçmasınABD-İran krizinde Ankara’nın sessiz diplomasisi: Üçlü görüşme formülüABD-İran krizinde Ankara’nın sessiz diplomasisi: Üçlü görüşme formülüHaberi görüntüle

RUM LİDER TÜM TALEPLERİ REDDETTİ

Rum lider Nikos Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Erhürman’ın taleplerinin tümünü reddetti ve müzakerelere İsviçre’de bırakıldığı yerden devam etmesi için 5 maddelik güven artırıcı önlemleri de içeren bir paket sunduğunu söyledi. BM yetkilisi Holguin de yazılı açıklamasında, ‘ön müzakere aşamasındaki tarafların görüşmesinin olumlu olduğunu ve müzakerelerin başlaması için gayretlerin devam edeceğini’ belirtti.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyorÖzgür Özel cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıbrıs Görüşmeleri#Erhürman#Hristodulidis

BAKMADAN GEÇME!