Kıbrıs’ta 4 ayda 3. buluşma… Nikos’tan her teklife ohi* (*Rumca hayır)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bir araya geldi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin de yer aldığı görüşmenin ev sahibi Holguin, liderlerin ön müzakere aşamasında olduğunu açıkladı. Lefkoşa’da, BM denetimindeki ara bölgede 2 saat süren görüşmede, Erhürman’ın BM gözetiminde Kıbrıs müzakerelerinin resmen başlaması için talep ettiği 4 maddelik yöntem değişikliği konusu ile yeni sınır kapılarının da açılmasını içeren güven artırıcı önlemler ele alındı.

ERHÜRMAN: SİYASİ EŞİTLİK İSTİYORUZ

Erhürman, güven artırıcı önlemlerde bazı gelişmeler olduğunu, Kıbrıs müzakereleri konusunda ise özellikle Türklerin siyasi eşitliği ile kurulacak federasyonda başkanlığın Türk ve Rumlar arasında dönüşümlü olması konularının kabul edilmesini istediklerini söyledi. Erhürman, resmi müzakerelere başlamak için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin BM tarafından teyit edilmesi, müzakerelere zaman sınırı konulması, Rumların yine masayı terk etmesi halinde KKTC’ye izolasyonların kaldırılması ve BM’nin bugüne kadar kabul edilmiş konuları ilan etmesini istiyor.

RUM LİDER TÜM TALEPLERİ REDDETTİ

Rum lider Nikos Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Erhürman’ın taleplerinin tümünü reddetti ve müzakerelere İsviçre’de bırakıldığı yerden devam etmesi için 5 maddelik güven artırıcı önlemleri de içeren bir paket sunduğunu söyledi. BM yetkilisi Holguin de yazılı açıklamasında, ‘ön müzakere aşamasındaki tarafların görüşmesinin olumlu olduğunu ve müzakerelerin başlaması için gayretlerin devam edeceğini’ belirtti.