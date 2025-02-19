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Kıbrıs’ın özgür eşeklerine kim kıydı

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#KKTC#Eşek#Taşkent Doğa Parkı
Kıbrıs’ın özgür eşeklerine kim kıydı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

KKTC’nin sembollerinden, Karpaz yarımadasındaki milli parkta özgürce yaşayan 14 eşek, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakın mesafeden vurularak öldürüldü. Eşeklerin katledilmesine her kesimden tepki yağdı.

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KKTC’ye özgü eşekler, normal eşeklerden daha büyük bir tür ve Karpaz yarımadasında 2016 yılında kurulan Taşkent Doğa Parkı içinde koruma altında özgürce yaşıyor. Rumların kutsal kabul ettikleri milli parkta dolaşan eşekler, turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Önceki gün Dipkarpaz çöplük alanının yakınında 14 eşek yakın mesafeden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Tarlalara verdikleri zararlardan dolayı bölgedeki çiftçilerin zaman zaman şikâyetçi oldukları eşekler, geçmiş yıllarda da benzer saldırılara uğradı.

KKTC halkı olaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi, hayvan hakları dernekleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve siyasi partiler birbiri ardına kınama açıklamaları yaptı. Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtirim” dedi.

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Kıbrıs’ın özgür eşeklerine kim kıydı

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, ilgisizlikten şikâyet ederek şunları söyledi:

İLGİSİZLİKTEN ŞİKÂYET ETTİ

“Bir eşeğin bakımı 10 yıl için sadece 200 Euro. Yaklaşık 3 bin eşek var. Son bir yılda sadece 5 tane hayvana sponsor bulabildik. Ne toplumdan ne de başka yerlerden ilgi ve destek geldi. En az 14 eşek hunharca katledildi. Bu konuda yaptığımız paylaşım 100’lerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı. Yetkililerimiz ise çıkıp açıklama yaptılar. Telefonlarımız susmadı, yüz yüze görüşmeler yaptık. Peki sonuç? Bilmiyorum.”

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#KKTC#Eşek#Taşkent Doğa Parkı

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