Kıbrıs Şehitliği bakıma alındı



Silifke Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından 457 subay, astsubay, erbaş ve erlerin anısına Çamdüzü mevkiinde yapılan şehitlikte bakım-onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında ekipler, şehitlikte bulunan çiçekleri ve ağaçları bakımdan geçirip, çevre düzeni ve boyama yaptı.

Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Çamdüzü mevkiinde yapılan şehitlikte bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz şehitlikte mevcut yeşil alanların bakımı, budanması ve sulanması, yeni çiçek ve bitkilerin dikimi, demir korkulukların bakımı, boyanması ve alanın temizliğini yürütmektedir. Her yıl 20 Temmuzda düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramını burada kutluyoruz. Burada oluşturulan hatıra ormanının bakımı ve bu alanda yapılan çevre düzenlemelerine belediye olarak zaman zaman destek veriyoruz. Şehitlikte Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan savaş araç-gereçlerinin bazıları da hala burada sergilenmektedir. Yavru vatanımızda verilen mücadele sonunda şehit düşen Mehmetçiklerimizin isimlerinin Silifke'de bu şehitlikte yaşatılması da bizler için çok önemlidir. Kıbrıs harekatına katılan ve Beş Parmak Dağları’ndaki destanları yazarken toprağa düşen aziz Kıbrıs şehitlerimizin anısının Silifke'de yaşatılması bizler için çok önemlidir" dedi.