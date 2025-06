Kıbrıs şehidinin adı Sivas'ta yaşatılacak

Haberin Devamı

Kıbrıs'ta Şehit düşen hava pilotu Cengiz Topel'in adı Sivas Belediyesi tarafından şehirde yapımı devam eden İHA ve model uçak pisti ile bölgedeki caddeye verildi. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yönetiminde gerçekleştirilen Sivas Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 2'nci birleşiminde alınan kararla Kılavuz Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 50-94'üncü Cadde'nin ismi değiştirilerek Cengiz Topel Caddesi ismi verildi. Aynı kararda bölgede yapımı devam eden model uçak ve insansız hava aracı pistine de yine Şehit Cengiz Topel'in adı verildi.

“SEMBOL BİR İSİM”

Cengiz Topel'in şehit olmasının Türkiye'de büyük bir infiale neden olduğunu ifade eden Başkan Uzun “Kıbrıs'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale etmesiyle ilgili bir baskı oluşur. Bu baskılardan korkan Rum kesimi Cengiz Topel'in naaşını Türkiye'ye teslim eder. O dönemde birçok caddeye, birçok sokağa, birçok okula, hatta 1964 yılında doğan birçok çocuğa da Cengiz ismi verilir. Dolayısıyla Cengiz Topel bizim Cumhuriyet tarihimizde ilk hava harp şehidimizdir. Türkiye için vermiş olduğu mücadeleyle sembol bir isimdir. Geçenlerde bir olay yaşandı, Yüksekova Belediyesi bir caddeden Cengiz Topel'in ismini kaldırdı ve Sırrı Süreye Önder'in ismini verdi.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

CADDEYE VE İHA PİSİTİNE ADI VERİLDİ

“Biz de Sivas Belediyesi ve Belediye Meclisi olarak hiç kimsenin ismini değiştirmedik, 50-94 Cadde'ye Cengiz Topel'in ismini verdik” ifadelerini kullanan Uzun, konuşmasına şöyle devam etti: “Ne tesadüftür ki bu cadde aslında bizim şu an yapmakta olduğumuz İHA pistine çıkan cadde… Bu cadde ve bu İHA pisti de Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismini taşıyacaktır. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için bu topraklara can eken tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehit Cengiz Topel Caddemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi.